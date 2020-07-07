En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir süreden beri kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İkizçay Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Hasan Özkan’dan yakınları bir müddettir haber alamadı. Olayın polise bildirilmesi üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Özkan’ın evinin kapasını açınca yerde cansız bedeni ile karşılaştılar. Emniyet güçleri Özkan’ın ölümü üzerine soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.