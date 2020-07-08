Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında destek bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında destek bekliyor

İHA

Acun Ilıcalı'nın organize ettiği freezone müzik yarışmasında finale yükselen Mustafa Örs, 9 Temmuz Perşembe günü canlı yayında hemşehrilerinin desteğini bekliyor.

Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında destek bekliyor

Acun Ilıcalı'nın organize ettiği freezone müzik yarışmasında finale yükselen Mustafa Örs, 9 Temmuz Perşembe günü canlı yayında hemşehrilerinin desteğini bekliyor.
Türkiye’nin genç sesini belirlemek üzere bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenen freeZone online müzik yarışmasında ünlü sanatçı Mustafa Sandal koçluk yapıyor. Yarışmada yapılan halk oylaması ile Finale yükselen Mustafa Örs, büyük final öncesi Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı ziyaret etti.
Genç yeteneğe yarışmada başarılar dileyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ünlü programcı Acun Ilıcalı'nın organize ettiği freezone müzik yarışmasında finale yükselen, İlçemizin yetenekli gençlerinden birisi olan Mustafa Örs ziyaretimize geldi. 9 Temmuz Perşembe günü saat20:00'da TV8,5 ile https://youtu.be/iveZMiDaaE4 linkinden canlı olarak yayınlanacak finalde oylamaya katılacak olan kardeşimize verilecek olan linklerden saat 22:00'a kadar ücretsiz olarak oylarımız ile destek vereceğiz. Kendisini kutluyor, yarışmada başarılar diliyorum" dedi.
Büyük final, TV 8.5 ile FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve web sitesi üzerinden ücretsiz halk oylaması ile Türkiye'nin yeni genç sesi seçilecek. Yarışmanın birincisi, FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Gömeç ve Havran ilçe teşkilatlarında kan değişimi Gömeç’te Birdar, Havran’da ise Kul ilçe başkanlığı görevine getirildi
YEREL HABERLER MHP Gömeç ve Havran ilçe teşkilatlarında kan ...
Manyas kelle peynirinin tescilinde son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Manyas kelle peynirinin tescilinde son aşamaya ...
Balıkesir’in plajları güvenli Cankurtaranlar görev başında
YEREL HABERLER Balıkesir’in plajları güvenli Cankurtaranlar görev ...
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Maden Adası yangınının sabotaj olduğu iddiası Ayvalık Tabiat Platformu sözcüsü Erhan Çiftçi, yangını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Maden Adası yangınının sabotaj olduğu iddiası Ayvalık ...
Manyas’ta Kelle peynirine coğrafi işaret sevinci
YEREL HABERLER Manyas’ta Kelle peynirine coğrafi işaret sevinci
Balıkesir'in plajları güvenli Cankurtaranlar görev başında
YEREL HABERLER Balıkesir'in plajları güvenli Cankurtaranlar görev ...
Milliyetçi Çalışanlar Derneği üyeleri toplandı Başkan Volkan Hedef, “Nihai amacımız; Türk milletinin geleceğini, aydınlık ufuklara taşımaktır”
YEREL HABERLER Milliyetçi Çalışanlar Derneği üyeleri toplandı Başkan ...
Yardım edelim derken sosyal mesafeyi hiçe saydılar
YEREL HABERLER Yardım edelim derken sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Jandarma Balıkesir'de aranan 276 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma Balıkesir'de aranan 276 kişiyi yakaladı
Balıkesir Kent Konseyi Vali Şıldak'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Balıkesir Kent Konseyi Vali Şıldak'ı ziyaret etti
Balıkesir'de jandarmadan trafik uygulaması Radarla yapılan kontrollerde bin 392 araç kontrol edildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan trafik uygulaması Radarla ...
Gönen'de kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gönen'de kubar esrar ele geçirildi
Edremit’te huzur operasyonu
YEREL HABERLER Edremit’te huzur operasyonu
Psikoloğa yapılan sözlü saldırıya tepki gösterdiler
YEREL HABERLER Psikoloğa yapılan sözlü saldırıya tepki gösterdiler
Orman işletme Şefi Solmaz görevine başladı
YEREL HABERLER Orman işletme Şefi Solmaz görevine başladı
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 2020 Müze Takvimi
YEREL HABERLER Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 2020 Müze ...
Balık avlamak için girdiği derede boğuldu
YEREL HABERLER Balık avlamak için girdiği derede boğuldu
Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı
YEREL HABERLER Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı
Balık tutmaya gittiği derede boğuldu
YEREL HABERLER Balık tutmaya gittiği derede boğuldu
Akülü motosikleti ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Akülü motosikleti ölümüne neden oldu
Balıkesir'de polisten silah operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten silah operasyonu
Güneşin altında 40 derece sıcakta ehliyet imtihanı
YEREL HABERLER Güneşin altında 40 derece sıcakta ehliyet imtihanı
Ayvalık’ta yunuslar dalış meraklılarıyla yarıştı İnsanların denizdeki şirin dostları Ayvalık'ta amatör kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta yunuslar dalış meraklılarıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X