Karesi ’de çocuklar sanatla buluşacak Karesinin sokaklarında sanat var

Karesi Belediyesi, 1114 yaş arası çocukların eğitim alacağı Sokakta Sanat Atölyeleri Şenliğini başlatıyor. 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu bahçesinde düzenlenecek olan atölyelerde pandemi nedeniyle sınırlı sayıda çocuk Münir Özkul'dan Drama, Barış Manço Müzik, Füreya Koral Seramik ve Özdemir Yemenicioğlu Resim Atölyelerinde 4 gün süreyle eğitim alacak.

Karesi Belediyesi kültür sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. 1114 yaş arası çocukların eğitim alacağı Sokakta Sanat Atölyeleri Şenliği’ni 1316 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu bahçesinde düzenlenecek olan atölyelerde pandemi nedeniyle sınırlı sayıda çocuk Münir Özkul'dan Drama sanatı, Barış Manço Müzik, Füreya Koral Seramik ve Özdemir Yemenicioğlu Resim Atölyelerinde 4 gün süreyle eğitim alacak. Pandemi nedeniyle sağlık açısında her atölyede 10 çocuk sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde eğitim alacak.

Sınırlı sayıda öğrencinin alınacağı atölyelere kayıt için aileler Adnan Menderes Mahallesi Muhtarlığına başvurabilecekler. 4 değerli sanatçının isimlerinin verildiği 4 atölyenin oluşturulacağı etkinlik kapsamında oluşturulan sınıflarda 10 öğrenci 50’şer dakika süreyle eğitim alacak. Eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verilirken, eğitimlerin verileceği okul bahçesi her eğitim sonrası temizlenerek dezenfekte edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.