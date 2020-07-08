Balıkesir'de polis 9 silah ve 108 fişek ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptığı operasyonlarda 9 ateşli silah ve 108 fişek ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik Balıkesir ve ilçeleri genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl merkezinde, 1 Adet 7,65 mm çapında Baretta marka ruhsatsız ateşli silah ve 8 adet fişek, 1 Adet markası bulunmayan yivsiz av tüfeği 1 Adet 7,65 mm çapında Colt marka ruhsatsız silah ve 6 adet fişek, 1 Adet 9 mm çapında Sugsauer marka ruhsatsız silah, Ayvalık İlçesinde, 1 Adet Magnum marka yivsiz av tüfeği ve 29 adet fişek, Bandırma İlçesinde, 1 Adet 9 mm çapında Sugsauer marka ruhsatsız silah ve 12 adet fişek, Burhaniye İlçesinde, 1 Adet Huğulu marka yivsiz av tüfeği ve 48 adet fişek ve 1 Adet Magnum marka yivsiz av tüfeği, Edremit İlçesinde, 1 Adet 7,65 mm çapında Sugsauer marka ruhsatsız silah ve 5 Adet fişek olmak üzere toplam, 5 Adet ruhsatsız silah, 4 Adet yivsiz av tüfeği ve 108 Adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

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