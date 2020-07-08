Balıkesir'de polis 13 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik İl genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir il merkezinde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan, kesinleşmiş cezası bulunan 1 ve basit yaralama suçundan aranan 4 kişiyi, Burhaniye İlçesinde; Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 1 kişi ve kişiyi Hürriyetinden yoksun kılmak suçundan aranan 1 kişiyi, Edremit İlçesinde; silahla tehdit suçundan aranan 1 şahıs, bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs ve hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere aranan 3 şahıs ve Dursunbey İlçesinde; basit yaralama suçundan aranan 1 şahıs,olmak üzere toplam 13 aranan şahıs yakalandığı öğrenildi.

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