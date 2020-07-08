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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor TFF 1. Lig'e yükseldi

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan Bandırmaspor, TFF 1. Lig'e yükseltildi.

Bandırmaspor TFF 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan Bandırmaspor, TFF 1. Lig'e yükseltildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararların sonrasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon ilan edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu konu ile ilgili resmi sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon ilan edilerek TFF 1. Lig'e, TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediye Spor A. Ş. şampiyon ilan edilerek TFF 2. Lig'e terfi etmişlerdir.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan Beyaz Grup'tan Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş., İnegölspor, Kırmızı Grup'tan Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., TFF 3. Lig'de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 1. Grup'tan Anagold 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediye Spor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup'tan Belediye Derince Spor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup'tan Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediye Spor, Muğlaspor takımları Playoff oynama hakkı kazanmış olup, tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 2028 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecektir. Playoff eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecektir."
Bu kararın ardından Bandırmaspor 3 sezonluk aranın ardından yeniden TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

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