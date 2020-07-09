Balıkesir’den 116 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmek isteyen 116 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi Badavut ve Çıplak Ada Mevkinde Yunanistan’ın Midilli Adasına yasadışı yollarla gitmeye çalışan 116 düzensiz göçmen ve bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen Y.İ yakalandı. Şüpheli Y.İ’nin kullandığı araca el konuldu.

Yakalanan yabancı uyruklu şahısların Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli işlemlerine başlanıldı.

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