Bunlar da jeotermal muz Jeotermal su ile süs balığı üretip, muz yetiştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bunlar da jeotermal muz Jeotermal su ile süs balığı üretip, muz yetiştiriyor

İHA

Balıkesir in Sındırgı ilçesinde jeotermal suyun kullanıldığı akvaryum balığı üretilen serada ekilen muz fidanlarından ilk muz üretimi gerçekleştirildi.

Bunlar da jeotermal muz Jeotermal su ile süs balığı üretip, muz yetiştiriyor

Balıkesir in Sındırgı ilçesinde jeotermal suyun kullanıldığı akvaryum balığı üretilen serada ekilen muz fidanlarından ilk muz üretimi gerçekleştirildi.
Ziraat mühendisi Ömer Çapraz tarafından akvaryum balığı yetiştirilen tesiste yetiştirilen muz ağacı ilk meyvesini verdi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan 98 derecelik termal kaynağın kullanıldığı serada muz üretiminin gerçekleştirilebileceği de yapılan çalışma ile ortaya kondu. İlk üretimin ardından muz üretimi için de elverişli olan bölgede sera büyütme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Akvaryum balığı yetiştirilen serada ilk muz ürününün alınması Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ı memnun etti. Başkan Yavaş serada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Doğal Şehir Sındırgı'da Hisaralan bölgesi olarak bildiğimiz jeotermal kaynakların bulunduğu alandayız. 2004'lü yıllarda hatta bizden daha önce 30 sene önce her siyasinin ortak bir kanaati, bu suyu ilçeye götürelim ısıtalım yani Sındırgıyı jeotermalda bir marka haline getirelim istiyorlardı. Elhamdülillah bize nasip oldu. 2014 yılından bugüne de Sındırgı'da şu anda 3 binin üzerinde konut ısıtılıyor. Aynı zamanda termal turizm merkezi olan bu şehirde oteller var 800 yatak kapasiteli otellerimiz var. Jeotermal o kadar güzel bir şey ki kimi alanlarda meyve sebze kurutma alanları yapabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bazı alanlarda seracılıkla alakalı işler yapmaya çalışıyoruz. 2000'li yıllarda özel idare zamanında belediyemiz geçen serayı on iki on üç yıl önce Ömer Çapraz arkadaşımıza kiralamıştık. Kiralama sebebi de ilginçtir. Ben burada balık çiftliği yapacağım diye kiralamıştır. Şu anda bulunduğumuz ortamda mavi olarak gördüğünüz yerlerde 40 yakın balık yetiştirilmektedir. Süs balıkçılığı var şu anda Çin'e rakip değil Çin'in önüne geçen ülkenin en çok ihtiyacını karşılayan süs balığı çiftliğindeyiz. Ömer Çapraz aynı zamanda bir ziraat mühendisi. Araç kullanmayı bilmediği için motosiklete biner ve yanında 25 kişi çalıştırıyor. İlginç bir insan. Sındırgı'da 'muz yetişir mi' dediğinizde yetiştirilmez denirdi. Şimdi ise sera ortamında muz yetiştirme mümkün olduğunu gösteren bir çalışma içerisine girmiş. Bizde kendilerini geçenlerde sosyal medyadan tebrik ettik. Hem muzu yerinde görebilmek hem de alternatif olarak bir yerde jeotermal varsa bir yerde sera varsa ve de inanıyor iseniz imkan var fırsat var bu ortamda muz yetiştiğini gördük. Kendisini tebrik ediyorum kutluyorum."
Ömer Çapraz da yaptığı işlerden gurur duyduğunu belirterek, "Burada ben aslında akvaryum balığı üreticiliği yapmaktayım. 'Acaba burada muz olur mu? Bu nemli ortamda.' Antalya’dan 5 tane fide getirdik ve biz bu fideleri her seramıza 1'er 2'şer tane diktik ve 13 ay bekledik acaba olur mu diye 13 ay sonra muz ağacında meyvemizi aldık. Bizim buradaki amacımız girişimci arkadaşlara yardımcı olabilir miyiz. İnsanlar gördükleri bir şeye daha çok inanıyor. Biz bunu gösteriyoruz insanlar buna yatırım yaparlarsa para kazanırlar. Sındırgı ve memleketimin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Biz buraya 12 yıl önce keşif için geldiğimizde akvaryum balığı üretilir mi diye düşündüm. O zamanlar da yine Belediye Başkanı olan Ekrem Yavaş beyin yanına gittim. Ekrem Bey ilk önceleri soğuk baktı domates biber gibi düşündü herhalde ama daha sonra burada akvaryum balığı üreteceğimi duyunca çok değişik geldi 'al kullan, yap bakalım' ilk başlarda 35 tane havuz ile çevremize balık vererek başladık. Ekrem Yavaş Başkanımın destekleri çok oldu bize her gecen gün bu işi biraz daha büyüttük. Şu anda Türkiye’nin hemen hemen bütün her yerine göndermekteyiz. Türkiye'de piyasayı belirleyen ve söz sahibi bir firmayız. Hiçbir zaman fiyatlarımızı artırmıyoruz. Krizlerde bile fiyatlarımız hep sabit kaldı" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Huzur operasyonlarında çok sayıda silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Huzur operasyonlarında çok sayıda silah ele geçirildi
Balıkesir’den 116 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir’den 116 düzensiz göçmen ve 1 organizatör ...
Kazdağların’da orman yangını havadan müdahale ile söndürüldü
YEREL HABERLER Kazdağların’da orman yangını havadan müdahale ile ...
Büyükşehir meclisinde encümen ve komisyonlara üye seçimi
YEREL HABERLER Büyükşehir meclisinde encümen ve komisyonlara üye ...
Bandırmaspor TFF 1. Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Bandırmaspor TFF 1. Lig'e yükseldi
Balıkesir'de polis 13 aranan kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 13 aranan kişiyi yakaladı
Balıkesir'de polis 9 silah ve 108 fişek ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 9 silah ve 108 fişek ele geçirdi
Tarım arazisi kül oldu 10 dönüm buğday tarlası yangında kül oldu
YEREL HABERLER Tarım arazisi kül oldu 10 dönüm buğday tarlası ...
Atık malzemelerle kızına güneş panelli akülü araç yaptı
YEREL HABERLER Atık malzemelerle kızına güneş panelli akülü araç ...
Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor
YEREL HABERLER Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor
Erdek’te muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erdek’te muhtarlar toplantısı yapıldı
Ayvalık Belediyesi bünyesinde kurulan kooperatif bölgenin cansuyu olacak
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi bünyesinde kurulan kooperatif ...
Kaymakam Yazar'dan Covid-19 denetimleri
YEREL HABERLER Kaymakam Yazar'dan Covid-19 denetimleri
Edremit Belediye meclisi toplandı Edremit Belediyesi 2019 faaliyet raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Edremit Belediye meclisi toplandı Edremit Belediyesi ...
Karesi ’de çocuklar sanatla buluşacak Karesinin sokaklarında sanat var
YEREL HABERLER Karesi ’de çocuklar sanatla buluşacak Karesinin ...
Altıeylül’den esnafa sıkı denetim Altıeylül’den Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Altıeylül’den esnafa sıkı denetim Altıeylül’den ...
İvrindi’de doğalgaz sevinci
YEREL HABERLER İvrindi’de doğalgaz sevinci
Burhaniye Belediyesi'nde araç filosu güçlendi
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi'nde araç filosu güçlendi
İvrindi rengarenk oldu
YEREL HABERLER İvrindi rengarenk oldu
Yıldız Arama Kurtarma ekibinin yeni üyeleri Arama kurtarma köpekleri ekibe katılıyor Özel arama kurtarma timi oluşturuldu
YEREL HABERLER Yıldız Arama Kurtarma ekibinin yeni üyeleri Arama ...
(Özel) 45 yaşındaki araca ilginç ilan 45 yaşındaki otomobiline gözü gibi baktı, nazar duası bile okuttu
YEREL HABERLER (Özel) 45 yaşındaki araca ilginç ilan 45 yaşındaki ...
Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında destek bekliyor
YEREL HABERLER Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında ...
MHP Gömeç ve Havran ilçe teşkilatlarında kan değişimi Gömeç’te Birdar, Havran’da ise Kul ilçe başkanlığı görevine getirildi
YEREL HABERLER MHP Gömeç ve Havran ilçe teşkilatlarında kan ...
Manyas kelle peynirinin tescilinde son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Manyas kelle peynirinin tescilinde son aşamaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X