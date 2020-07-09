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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Huzur operasyonlarında çok sayıda silah ele geçirildi

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gün boyu yapılan huzur operasyonlarında 2 tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. 65 araca 45 bin lira para cezası kesilirken, 4 araç trafikten men edildi.

Huzur operasyonlarında çok sayıda silah ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gün boyu yapılan huzur operasyonlarında 2 tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. 65 araca 45 bin lira para cezası kesilirken, 4 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde huzur ve asayişin sağlanması için çalışma yaptı. Düzenlenen huzur operasyonunda 2 adet tabanca ve bunlara ait fişekler, bir adet kısa dipçikli ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Ayrıca yapılan trafik uygulamasında 66 araca 45 bin 198 lira cezai işlem uygulanırken, 4 araç da trafikten men edildi.
İlçe genelinde huzur operasyonlarının sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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