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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

İHA

Milli Eğitim Bakanlığınca Balıkesir'in Edremit ilçesinde yıkımına karar verilen okulların yerine hayırsever destekleriyle yenilerinin yaptırılması amacıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Milli Eğitim Bakanlığınca Balıkesir’in Edremit ilçesinde yıkımına karar verilen okulların yerine hayırsever destekleriyle yenilerinin yaptırılması amacıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi.
Edremit Kaymakamlığında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve hayırseverler Mehmet Ertaş, Agah Ferhatoğlu ve Mehmet Çiftçi’nin katılımıyla 3 okulun protokol imza töreni gerçekleştirildi.
Hayırsever Agah Ferhatoğlu “ Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın ilçemizde görev yaptığı günden bugüne kadar eğitim alanında göstermiş olduğu büyük gayretleri takdirle karşılıyoruz. Bu nedenle kaymakamımızın içerisinde bulunduğu her projede seve seve yer almaya hazırız. Bu kapsamda, Kaymakamımız Ali Sırmalı’nın ilçemizde yıkımına karar verilen okulların yerine yenisinin yapılması ile ilgili talebiyle ilgili destek olacağımızın sözünü verdik. Bugün burada valimiz, kaymakamımız ile birlikte yeni yapılacak okullarımız ile ilgili protokol imza törenimizi gerçekleştirdik. Kısa sürede ilçemize kazandırılacak bu yeni okullarımız ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” dediler.
Edremit ilçesinde eğitime destek vermek amacıyla hayırseverler tarafından yaptırılan okulların sayısının gün geçtikçe arttığını ifade eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “Balıkesir Valimiz Hasan Şıldak ve eğitime destek veren hayırseverlerimizin katılımı ile bugün protokol imza törenini gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duyuyorum. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımız adına yapılan her çalışmada hayırseverlerimizin büyük desteğini görüyoruz. Özellikle eğitim alanında yapılan her destek, hem ilçemizin hem de ülkemizin kalkınması açısından çok büyük öneme sahiptir. Hayırseverlerimiz ilçemiz ile alakalı güzel çalışmalarda her zaman yanımızda olmuşlardır. Bu kapsamda ilçemizde okul, kütüphane ve eğitim alanında desteklerini esirgememişlerdir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıkımına karar verilen 5 okulun 3’ünü; 24 derslikli Cumhuriyet İlkokulu, 12 derslikli Dokuz Eylül Ortaokulu ve 12 derslikli Avcılar Ortaokulunu hayırsever destekleriyle ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda okullarımızın yapımına başlanılarak, öğrencilerimizin eğitimine hazır hale getirilmesini hedefliyoruz
Edremit ilçemizde eğitim ve diğer çalışmalarımızda bizlere destek olan başta Vali Hasan Şıldak olmak üzere, okullarımızı yapma taahhüdünde bulunan hayırseverlerimiz; İş Adamı Mehmet Ertaş, Agah Ferhatoğlu ve Mehmet Çifçi’ye, okullarımızın çevre düzenlenmesi işlerini üstelen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a, bu süreçte emekleri bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek’e teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu hayırseverlerin sayılarının daha da artmasını temenni ediyorum.
Vali Hasan Şıldak yaptığı açıklamada; “Bildiğiniz gibi ülkemiz genelinde deprem dayanıklılığı olmayan okullarımızın tespiti yapıldı. Bu yıkım işlemine tabi tutulan okullarımızın yerine en hızlı şekilde devlet imkanları ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçemizden ve bazı yerel kaynaklar ile en hızlı şekilde okullar yapılması ve eğitimde her hangi bir açık oluşmaması için büyük bir gayret gösteriliyor. Bu kapsamda hayırsever vatandaşlarımızın da eğitime destekleri büyük önem taşıyor. Bu gün Edremit İlçemizde bunun en güzel örneklerini yaşıyoruz. Üç değerli hayırsever vatandaşımız üç okulumuzun yapımını üstlenerek ilçemizdeki yıkımı gerçekleştirilecek olan 5 okulumuzun 3 adetini bu şekilde yapımını üstlenmiş oldular. Büyük bir destek sağladılar. Öncelikle Avcılar köyümüzde ilkokul ve ortaokul olarak hizmet veren binamız deprem dayanıklılığı olmadığından yıkımı gerçekleştirildi. Buraya 12 derslikli bir okul yapmak suretiyle Agah Ferhatoğlu tarafından bir hizmet sağlanmış olacak. Biz aileye ve Agah beye bu hayırlı hizmet dolayısıyla; eğitime verdikleri büyük destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz.
Bu gün yine protokolünü imzaladığımız bir başka okulumuz Cumhuriyet ilkokuludur. Cumhuriyet ilkokulu yine 24 derslikli olarak Mehmet Mertaş bey tarafından üstlenildi. Yapımı en kısa sürede tamamlanacak. Kendisine yine teşekkür ediyorum.
Bir başkası da Mehmet Çiftçi beyin üstlendiği 9 Eylül Ortaokulu’dur. Bu okul binamız da 12 derslik olarak eğitim ve öğretime devam edecek şekilde ilçemizde hizmete sunulacak. Mehmet beye de teşekkür ediyorum. Her üç hayır severimize şükranlarımı sunuyorum. “dedi.
Vali Şıldak ayrıca 3 okulun Edremit’e kazandırılmasında emeği geçen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a da teşekkür etti. İmza töreni sonrasında Vali Şıldak hayırsever vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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