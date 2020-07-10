En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretiminde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl kayyum atanan YÖRSAN’ın iflas talebi kabul edildi.

Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada YÖRSAN’ın iflasına karar karar verilerek kararın hemen uygulanması için İflas Müdürlüğü ile Susurluk Ticaret Müdürlüğü’ne bildirilmesi kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden dolayı şirket yönetimine kayyumun atandığı YÖRSAN firmasının iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edildi. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya şirket yetkilileri ile üretici birliklerinin temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.