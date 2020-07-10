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Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü Ayvalık’ta otomobil ile traktör çarpıştı; 4 yaralı

İHA

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü Ayvalık’ta otomobil ile traktör çarpıştı; 4 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde özel otomobil ile traktör çarpıştı. Traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir’i birbrine bağlayan E87 karayolunun Ayvalık Şehirlerarası Otobüs Terminali önünden Murateli köyü girişine geçmek için yola çıkan 10 KK 168 traktör ile İzmir’den Çanakkale istikametine gitmekte olan 07 AFR 717 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı.
Enerji kesintisi nedeniyle trafik uyarı ışıklarının yanmaması sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen kazada, Otomobil sürücüsü, yanında bulunan annesi, traktör sürücüsü ile traktörde bulunan bir kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Otomobilde buluna 3 küçük çocuk ile annesinin yara almadan kurtuldukları kazada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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