Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

İçişleri: Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis operasyonlarda 7 kişi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ili genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 4 ayrı operasyonda yapılan aramalarda; 11.18 gram metamfetamin, 2.87 gram bonzai, 27 gram skunk, 1 gr esrar ve 7 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Polis ekipleri operasyonlar sırasında 7 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

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