Uçuruma yuvarlanan şahsı itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uçuruma yuvarlanan şahsı itfaiye kurtardı

İHA

Balikesir'in Edremit ilçesinde uçuruma yuvarlanan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Uçuruma yuvarlanan şahsı itfaiye kurtardı

Balikesir'in Edremit ilçesinde uçuruma yuvarlanan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.
Edilen bilgiye göre olay, Çamlıbel Mahallesi Seyri Gümüş Han mevkisinde meydana geldi. K.A.(25) isimli kişi henüz bilinmeyen nedenle uçuruma yuvarlandı. Durum hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan K.A, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili araştırması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir’de İHA destekli narkotik operasyonu Sık ormanlık alan içerisinde gizlenmiş Hint keneviri tarlası bulundu Ekipler, zorlu doğa şartlarını aşarak yasa dışı Hint keneviri dikilen araziye ulaştı
YEREL HABERLER Balıkesir’de İHA destekli narkotik operasyonu Sık ...
Amca çocuklarını öldürdü
YEREL HABERLER Amca çocuklarını öldürdü
Traktörün ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Traktörün ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı
Sahilde buldukları para dolu cüzdanı zabıtaya teslim ettiler
YEREL HABERLER Sahilde buldukları para dolu cüzdanı zabıtaya teslim ...
Ören sahilinde sağlık kabini hizmete girdi
YEREL HABERLER Ören sahilinde sağlık kabini hizmete girdi
Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu
Vali Şıldak: “Yüreğimiz Balıkesir için atıyor”
YEREL HABERLER Vali Şıldak: “Yüreğimiz Balıkesir için atıyor”
Vali Hasan Şıldak, Susurluk’taki kaza hakkında bilgilendirmede bulundu
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak, Susurluk’taki kaza hakkında ...
Çadır kampta çardak çöktü bir kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Çadır kampta çardak çöktü bir kişi ağır yaralandı
Sındırgı'da lavanta hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Sındırgı'da lavanta hasadı yapıldı
Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü Ayvalık’ta otomobil ile traktör çarpıştı; 4 yaralı
YEREL HABERLER Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü Ayvalık’ta ...
YÖRSAN’ın iflas talebi kabul edildi
YEREL HABERLER YÖRSAN’ın iflas talebi kabul edildi
Balıkesir'de plajlar tam teçhizat
YEREL HABERLER Balıkesir'de plajlar tam teçhizat
Sıcaktan bunalanlar yasak dinlemiyor, 'Hasan Boğuldu Göleti'nde yüzüyor
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalanlar yasak dinlemiyor, 'Hasan Boğuldu ...
Balıkesir’de trafik kazası 33 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir’de trafik kazası 33 yaralı
Polise kafa tutan magandalara 6 yıl 6 ay ceza
YEREL HABERLER Polise kafa tutan magandalara 6 yıl 6 ay ceza
Ayvalık’ta 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Manyas’ta anız yangını korkuttu
YEREL HABERLER Manyas’ta anız yangını korkuttu
Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti
YEREL HABERLER Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti
2 zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
YEREL HABERLER 2 zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan ...
Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya ...
Altıeylül çiftçisiyle daha güçlü
YEREL HABERLER Altıeylül çiftçisiyle daha güçlü
Burhaniye’de polisler miniklerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Burhaniye’de polisler miniklerle bir araya geldi
Balıkesir’de zeytin ağaçları saksıya girdi
YEREL HABERLER Balıkesir’de zeytin ağaçları saksıya girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X