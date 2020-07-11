Mahalleyi karantinaya aldılar

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Dursunbey Süleler Mahallesi'nde çok sayıda Covid19 vakasının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Süleler Mahallesi'nde Covid19 vakaları görülmesi üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla mahalle bugün karantinaya alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde pozitif çıkan vakalar Balıkesir'deki hastanelerde kontrol alınacak. Öte yandan jandarma mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

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