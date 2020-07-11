Evlerin önünden `çay´ geçiyor

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Ahmet KONANÇ/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'de eşsiz bir havaya sahip Kaz Dağları´nın eteklerindeki Zeytinli Mahallesi´nden geçen çay, buz gibi suyuyla turistlerin ilgi odağı oluyor.

Kaz Dağları´ndan gelen ve dağın eteklerinde kanallara ayrılan su, evlerin hemen önünden geçiyor. Genellikle tek ya da 2 katlı olan evlerin önündeki oluklarından akan berrak su, Edremit sahilinden denizle buluşuyor.

Bu sokaklarda yaşayanlar, evlerine girerken, Zeytinli Çayı´ndan gelen suyun üzerinden geçiyor. Özellikle şehir dışından gelen vatandaşlar, sokaklarda evlerin hemen önünden akan çaya ilgi gösteriyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Ahmet KONANÇ

2020-07-11 16:15:31



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