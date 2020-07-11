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Çocukları evde mahsur kalan daireye, itfaiye ekipleri balkondan girdi Her şeyden habersiz kurtarılan çocuk ekiplerin bu mücadelesini şaşkın bir şekilde böyle izledi

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde anahtarını unutup evden çıkan annenin çocukları evde mahsur kaldı.

Çocukları evde mahsur kalan daireye, itfaiye ekipleri balkondan girdi Her şeyden habersiz kurtarılan çocuk ekiplerin bu mücadelesini şaşkın bir şekilde böyle izledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde anahtarını unutup evden çıkan annenin çocukları evde mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kadıköy Eroglan Mah. 298 Sokak'ta meydana geldi. Anahtarın içeride unutulması sonucu evde birisi uyumakta, diğeri ise küçük çocuğun balkonda tehlikede olması üzerine aile, Balıkesir Büyükşehir itfaiyesinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangın merdivenini açık olan balkondan uzatarak girdikleri dairenin kapısını açtı. Minik çocuğun ise bu anları her şeyden habersiz sekilde balkondan ilginç şekilde izlemesi ise dikkat çekti. Aile, ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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