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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizden karaya, karadan havaya hasta nakli Helikopter Ambulans İstanbul'a havalandı

İHA

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ekinlik Adasında taşikardi rahatsızlığı yaşayan 30 yaşındaki hasta deniz ambulansı ile önce Erdek'e, oradan kara ambulansı ile Bandırma'ya son olarak da hava ambulansı ile İstanbul'a nakledildi.

Denizden karaya, karadan havaya hasta nakli Helikopter Ambulans İstanbul'a havalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ekinlik Adasında taşikardi rahatsızlığı yaşayan 30 yaşındaki hasta deniz ambulansı ile önce Erdek'e, oradan kara ambulansı ile Bandırma'ya son olarak da hava ambulansı ile İstanbul'a nakledildi.
Erdek’e bağlı Ekinlik Adasında taşikardi rahatsızlığı bulunan 30 yaşındaki bir hasta için ambulans talep edildi. Hasta adaya ulaşan Deniz Ambulansı ile Erdek Limanına getirildi.
Erdek Limanında bekleyen Kara Ambulansına nakledilen hasta Bandırma Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Bandırma Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için İstanbul Bağcılar'da bulunan özel bir Hastaneye nakledilmesine karar verildi.
Hastane yetkililerinin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçmesi ardından Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezinden yönlendirilen Helikopter Ambulans ile hasta İstanbul 'a nakledildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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