Balıkesir'de spor vakti

Balıkesir halkı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenörler eşliğinde Atatürk parkında ve tenis kortlarında müzik eşliğinde spor yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Balıkesirli vatandaşlara Atatürk Parkı ve Tenis Kortları noktasında uzman antrenörler eşliğinde, sosyal mesafeye dikkat edilerek "Hareketine Alan Aç" sloganıyla sabah 08.3010.00 ve akşam 18.3019.30 saatlerinde hizmet veriyor.

Sporu Balıkesir'in tamamına yayılmasını ve daha fazla vatandaşın spor yapmasını amaçlayan Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonunda, antrenörler tarafından düzenlenen " Hareketine Alan Aç" sloganıyla başlatılan sabah ve akşam sporu faaliyetlerine ilgi artıyor.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen ve katılanların uzman eğitmenler eşliğinde, sportif faaliyetler yaptığı sabah ve akşam sporları uygulaması Altıeylül Atatürk Parkı ve Tenis Kortlarında sporseverleri bekliyor. Hafta içi her gün sabah 08.3010.00 ve akşam 18.3019.30 saatlerinde vatandaşlara spor egzersizleri yapılmaktadır. Etkinliklere katılanlar, grup halinde egzersiz hareketleri ile başladıkları spor faaliyetlerine yürüyüş, koşu, stepaerobik, pilates ve cimnastik gibi branşlardan oluşan spor aktivitelerini gerçekleştiriyor. Faaliyetlerin müzik eşliğinde yapılması da etkinliğe ilgiyi arttırıyor.

Sağlıklı ve zinde yaşam için spor kültürünü geliştirmeyi ve Balıkesir de yaşayan tüm vatandaşlarımıza spor yaptırmayı hedeflediklerini belirten İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu parklarda, rekreasyon alanlarında her sabah ve akşam ücretsiz olarak spor faaliyetlerini arttırarak devam edeceklerini söyledi. Halkımızın sporu yaşamanın bir parçası haline getirmesini amaçladığını belirten Arıcıoğlu tüm Balıkesirli vatandaşlarımızı yapılan spor faaliyetlerine davet etti.

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