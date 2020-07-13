Rektör Özdemir Susurluk MYO'da incelemelerde bulundu

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Üniversitesi'nden kendilerine devredilen Susurluk MYO'da incelemelerde bulundu.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve beraberindeki heyet, Susurluk Meslek Yüksek Okulunda incelemelerde bulundu. Meslek Yüksek Okulu'nda Ak Parti İlçe Başkanı Fahrettin Şener, yönetim kurulu üyeleri ve oda Başkanları ile birlikte istişarelerde bulunan heyet, açılması planlanan askerî bölgeye yapılacak olan binanın durumunu görüştü. Rektör Özdemir yapılacak binanın bitmesiyle ile kısa zamanda 4 yıllık fakülte bölümlerinden ve çok cazip MYO programlarından oluşan bir kampüs kurulması gayretinde olduklarını belirtti. Rektör Özdemir öğrenci kapasitesinin 3 bin ila 5 bin arasında olmasını hedeflediklerini dile getirirken, uzun vadeli planlarda ise bon bin öğrenciye ulaşabileceğini aktardı.

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