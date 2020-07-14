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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlere 'Vatan Sevgisi ve Milli Birlik' söyleşisi

İHA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Balıkesir Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Vatan Sevgisi, Yurt Bilinci, Milli Birlik ve Beraberlik" söyleşisi Balıkesir Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Gençlere 'Vatan Sevgisi ve Milli Birlik' söyleşisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Balıkesir Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Vatan Sevgisi, Yurt Bilinci, Milli Birlik ve Beraberlik” söyleşisi Balıkesir Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.
Gençlik Merkezleri Akademisi Sosyal Bilimler Atölyesi kapsamında Balıkesir Gençlik Merkezimizde düzenlenen söyleşiye Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Çevik konuşmacı olarak katıldı. Şehitlerimiz için edilen duanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin dik duruşu sayesinde püskürtüldüğünü ve meydanları dolduran halkın hainlere karşı durduğunu söyledi. Arıcıoğlu, mesele vatan olduğunda bütün milletin nasıl tek vücut olduğunu bütün dünyaya gösterdiğine işaret ederek, millet olarak herkese düşen görevin yaşanan zor durumlarda tek vücut olabilmek olduğunu kaydetti.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Çevik, Milli Mücadele'nin bugün de devam ettiğini belirterek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde her kesimden halkın, vatanının birliğini ve bütünlüğünü korumak için canı pahasına sokaklara döküldüğünü, ülkesini savunduğunu ve bayrağı için demokrasisi için evlatları için şehitlik mertebesine yükseldiğini söyledi.
Milli Mücadelenin tarihsel sürecine değinen Prof. Dr. Zeki Çevik sözlerine şöyle devam etti:
“Tarih geçmişi anlayarak geleceği kurma yolunda çok değerli bir ışıktır. Milli Mücadele'yi anlamazsak, 15 Temmuz'u anlayamayız. Biz Anadolu’ya bu topraklara 1071’de Alparslan'la girdik. 1071' de Alparslan'la doğduk, Mustafa Kemal Atatürk’le ayağa kalktık ve tekrar 15 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan’la bu millet şahlandı. Kurtuluş Savaşı'nda Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı amansız mücadele veren dönemin Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı bölgedeki düşman askerine karşı amansız mücadele örneği gösterdi. 23 Nisan, Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. İşte böyle çetin bir mücadele sürecinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk Milletini birbirine kenetleyen o sözünü bir kez daha hafızalarımızda tazeleniyor: Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez. Balıkesir Milli Mücadelede ilk kurşunların atıldığı Kuvayi Milliye’nin başkenti olması ile adını tarihin altın sayfalarına yazdırmayı başarmıştır. Bundan sonra da, iyi yetişmiş, geçmişini iyi bilen, Milli Mücadele ruhunu benimsemiş gençlerimizle bu şekilde devam edecektir. İşte biz onların mücadelesini kutsamak kadar, saygı duymak kadar onların mücadelesini günümüz insanına ve gelecek kuşaklara tanıtmak, öğretmek ve hatırlatmakla yükümlüyüz. Bu toplantıların bu manada çok büyük katkısı olacağına inanıyorum.
Türkiye'nin hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde 249 kişi şehit oldu, 2196 vatandaşımız ise yaralandı. Türkiye, darbe girişimi karşısındaki kararlı direnişiyle dış aktörlerin oyununu bozarken İslam dünyası için de bir umut ışığı olduğunu gösterdi. Rabbim bize bu vatanı emanet eden kanlarını akıtan bütün şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin inşallah.”
Balıkesir Gençlik Merkezinde düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Çevik'e İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu plaket takdim etti.

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