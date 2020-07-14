Nüfus müdürlüğündeki hizmetlinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesindeki nüfus müdürlüğünde görevli hizmetlinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Çalışanlar, tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı.
Edremit Kaymakamlığı ile aynı binada hizmet veren İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli hizmetlinin , Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine müdürlükteki personelin tamamına Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan personel, tedbir amaçlı 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-07-14 14:54:20
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