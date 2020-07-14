Gönen'de binadan düşen vatandaş öldü

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Balıkesir’in Gönen ilçesinde metruk binanın birinci katından bahçeye düşen işçi H.K (62), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Gönen İlçesi Akçaali Mahallesinde bulunan metruk bir binanın birinci katından düşen H.K (62) olay yerinde öldü. Yerde yatan vatandaşı gören komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerinde yapılan müdahalede H.K (62) nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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