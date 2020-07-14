Edremit Hükumet Konağında Covid-19 alarmı

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Balıkesir’in Edremit ilçesi Nüfus Müdürlüğünde hizmetli olarak çalışan bir personelin Covid19 testi pozitif çıktı. Müdürlük personeli tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı.

Edinilen bilgiliye göre, Edremit Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğünde görevli olarak çalışan hizmetli personelin Covid19 testi pozitif çıktı. Nüfus Müdürlüğünde görevli personellere Covid19 testi yapıldı. Nüfus Müdürlüğü çalışanlarının tedbir amaçlı 14 gün evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi. Nüfus müdürlüğünde testi pozitif çıkan personel ile teması olmayan 3 personel, geniş güvenlik önlemleri altında yapılan dezenfekte işlemleri ardından hizmet vermeye devam ediyor.

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