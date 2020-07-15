Polis 21 aranan kişiyi yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 2, Ayvalık'ta 6, Bandırma'da 2, Burhaniye'de 4,Erdek'te 4, Gönen'de 2 ve Sındırgı ilçesinde 1 kişi olmak üzere 21 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.