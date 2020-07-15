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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis 21 aranan kişiyi yakaladı

İHA

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.

Polis 21 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 2, Ayvalık'ta 6, Bandırma'da 2, Burhaniye'de 4,Erdek'te 4, Gönen'de 2 ve Sındırgı ilçesinde 1 kişi olmak üzere 21 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

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