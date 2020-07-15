(Özel) Balıkesir Üniversitesinde kornea nakli sevinci Kornea bekleyen hastaların umudu oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Balıkesir Üniversitesinde kornea nakli sevinci Kornea bekleyen hastaların umudu oldular

İHA

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun bir aradan sonra tekrar kornea nakli işlemi yapılmaya başlandı. Uzun süredir korneal yetmezlik nedeniyle takip edilen 73 yaşında Hüsniye Aygören isimli hastaya kornea nakli yapılarak BAÜN Tıp Fakültesi Hastanesinde kornea nakilleri tekrardan aktifleştirildi.

(Özel) Balıkesir Üniversitesinde kornea nakli sevinci Kornea bekleyen hastaların umudu oldular

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun bir aradan sonra tekrar kornea nakli işlemi yapılmaya başlandı. Uzun süredir korneal yetmezlik nedeniyle takip edilen 73 yaşında Hüsniye Aygören isimli hastaya kornea nakli yapılarak BAÜN Tıp Fakültesi Hastanesinde kornea nakilleri tekrardan aktifleştirildi.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cenap Güler ve Doktor Öğretim Üyesi Gözde Şahin Vural tarafından gerçekleştirilen operasyonla 73 yaşındaki hastanın eskisine göre çok daha iyi görme düzeyi sağlandı. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kornea nakli dışında keratokonus gibi ektatik kornea hastalıklarının tanı, takip ve “Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Cross Linking” olarak bilinen lazer tedavileri ve yumuşaksert kontakt uygulaması işlemleri de yapılıyor. Hastanede ayrıca korneal enfeksiyonlar, dejeneratif, kalıtsal hastalıkları ile ilgili tanı, tedavi ve takipler de yapılmaya devam ediyor.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kornea nakli olan 73 yaşındaki Hüsniye Aydoğan taburcu edildi. Nakli gerçekleştiren Doktor Öğretim Üyesi Gözde Şahin Vural yapılan operasyonla ilgili bilgiler verirken, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenap Güler de kornea bağışlarına dikkat çekti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ise uzun bir aradan sonra kornea naklini gerçekleştirilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Kornea nakli gerçekleştirilen 73 yaşındaki Hüsniye Aygören de yeniden görme yetisine kavuştuğu için hastane ekibine teşekkür etti.

"Uzun bir aradan sonra kornea nakillerine başladık”
73 yaşındaki hastanın kornea naklini gerçekleştiren Doktor Öğretim Üyesi Gözde Şahin Vural yapılan operasyonla ilgili verdiği bilgide, “Hüsniye Hanım bizim uzun süre sonra tekrardan açılan kornea bankamız aracılığıyla kornea naklini gerçekleştirdiğimiz hastamız. Üniversitemizde 2014 yılında zaten kurulu biri kornea bankamız vardı. O dönemde yaklaşık 50’nin üzerinde hastaya nakil yapılmıştı. Fakat bir süre aktif olmadı ve ameliyatlara devam edilememişti. Şu anda tekrar aktifleştirdik. Bu bölgede kornea nakli bekleyen, kornea hastası olan birçok hastamız var civar il ve ilçelerde. O nedenle bu tür uygulamaya burada tekrar başladık. Tüm kornea nakli uygulamaları da SGK’nın kapsamı içerisinde. Tüm hastalarımızın muayeneleri hem ameliyatları hastanemizde şu anda yapılmaktadır” diye konuştu.

“Balıkesir’de kornea nakli bekleyen 50’nin üstünde hastamız var”
Kornea bankası hakkında da bilgiler veren Doktor Öğretim Üyesi Gözde Şahin Vural, “Şu anda Türkiye’de 2019 yılı verilerine göre bin 300 civarında kornea bekleyen hastamız var. Bizim kliniğimizde de takipli çok sayıda hastamız var. 50’nin üstünde kornea bekleyen, ameliyat olmayı bekleyen hastamız var. Şu anda amacımız bekleyen hastalara kornea ulaştırmak, ameliyatlarını yapmak. Ülkemizde kornea nakli maalesef diğer organ ve doku nakilleri için her ne kadar kornea sayıları daha iyi olsa da hala düşük rakamlarda. Bu nedenle toplumumuzda bu bilincin kazanılmasına çok önem veriyoruz. Hastalarımıza kornea donörlüğü açısından bu konuda bilgilenmelerine çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Görme şansı olanların görememesi acı veriyor”
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cenap Güler de kornea nakilleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kornea nakillerine kliniğimizde ara verildikten sonra hocamız sayesinde bu işler yeniden başladı. Bu gerçek anlamda bir sorun. Çünkü bu hastalar bilindiği gibi görmeyen kişiler ve görebilme şansları var. Görebilme şansı olan bir kişinin görememesi kadar da bir göz hekimine acı veren başka bir şey olamaz. Çünkü bu hastaların görme şansları var. Bölgemizde bu işe başlamış olmak; bölgemizde bu işe ihtiyaç duyan, görmeye ihtiyacı olan kişilere bu ışığı sağlamak açısından çok önemli. Yeniden çok güzel bir atılımla nakil işine başladık ve bundan sonra güzel bir şekilde bu işi devam ettirip hastalarımıza şifa olmaya el birliğiyle, sevgili genç arkadaşlarımız sayesinde devam edeceğiz diye ümit ediyorum” dedi.

"Onlar sayesinde ışığıma kavuştum”
Uzun süredir korneal yetmezlikten dolayı tek gözünde görme kaybı bulunan 73 yaşındaki hasta Hüsniye Aygören de kendisine nakli yapan ekibe teşekkürlerini sundu. Aygören, “Üniversite hastanesine görme problemiyle ilgili geldim. İki senedir nakil olmayı bekliyordum. Nihayet Gözde Hanım’ın sayesinde ışığıma kavuştum. Çok memnunum, teşekkür ederim ona Allah razı olsun. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“BAÜN sağlıkta güven vermeye devam edecek”
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, gerek Üniversite Hastanesinde gerekse Tıp Fakültesi bünyesinde akademik, idari, fiziki anlamda gerçekleştirilen gelişmenin meyvelerini sırasıyla almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Göreve başlamamızın ardından Acil Servisin açılışı, şehir merkezinde Altıeylül Semt Polikliniğinin açılışı, eksik branşların öğretim üyesi eksiklerinin hızla giderilmesi, yandal uzmanlarının üniversiteye kazandırılması gibi birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Son olarak da uzun bir aradan sonra kornea nakli işlemi üniversite hastanemiz bünyesinde yapılmaya başladı. Balıkesir Üniversitesi Hastanesi şehrimiz için, vatandaşlarımız için sağlıkta güven vermeye devam edecek. Emeği geçen tüm hocalarımızı ve personelimizi kutluyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis 21 aranan kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Polis 21 aranan kişiyi yakaladı
Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular
YEREL HABERLER Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular
Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Edremit Hükumet Konağında Covid-19 alarmı
YEREL HABERLER Edremit Hükumet Konağında Covid-19 alarmı
Erdek’te “Maske-Sosyal Mesafe ve Temizlik” denetimi
YEREL HABERLER Erdek’te “Maske-Sosyal Mesafe ve Temizlik” denetimi
Kaymakam Çalık: “Erdek'i unutamam”
YEREL HABERLER Kaymakam Çalık: “Erdek'i unutamam”
Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır
YEREL HABERLER Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır
Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz mesajı
Gönen'de binadan düşen vatandaş öldü
YEREL HABERLER Gönen'de binadan düşen vatandaş öldü
Nüfus müdürlüğündeki hizmetlinin Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Nüfus müdürlüğündeki hizmetlinin Covid-19 testi ...
Tam Faktoring 37’nci şubesini açtı
YEREL HABERLER Tam Faktoring 37’nci şubesini açtı
BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor
YEREL HABERLER BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor
Balıkesir’de kaymakamlarda görev değişimi
YEREL HABERLER Balıkesir’de kaymakamlarda görev değişimi
(Özel) Kıyasıya pazarlık çoban değnekleriyle yapıldı Kıyasıya pazarlığa korona virüs engeli Değneklerin ucundan tutarak pazarlık ettiler
YEREL HABERLER (Özel) Kıyasıya pazarlık çoban değnekleriyle ...
Ayvalık’ta Yaşar rüzgarı esti
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Yaşar rüzgarı esti
Gençlere 'Vatan Sevgisi ve Milli Birlik' söyleşisi
YEREL HABERLER Gençlere 'Vatan Sevgisi ve Milli Birlik' söyleşisi
Şampiyon Bandırmaspor, Serdar Bozkurt ile yola devam edecek
YEREL HABERLER Şampiyon Bandırmaspor, Serdar Bozkurt ile yola devam ...
İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Dursunbey'de açılacak
YEREL HABERLER İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Dursunbey'de ...
Bandırmaspor'da iç transfer başladı
YEREL HABERLER Bandırmaspor'da iç transfer başladı
Balıkesirspor aşığı berber dualar ile toprağa verildi
YEREL HABERLER Balıkesirspor aşığı berber dualar ile toprağa verildi
Fitness salonu sporcuların hizmetine girdi
YEREL HABERLER Fitness salonu sporcuların hizmetine girdi
Erdekli Pansiyon işletmecileri turizmden umutlu
YEREL HABERLER Erdekli Pansiyon işletmecileri turizmden umutlu
Balıkesir Büyükşehir'den üreticilere yem desteği
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir'den üreticilere yem desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X