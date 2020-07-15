15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş mezarı başında anıldı Eşi Hacer Konuş: "Hem ben hem kızım gazi olarak bayrağımız için bir damla kanımızı akıtabildiğimiz için gururluyuz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş mezarı başında anıldı Eşi Hacer Konuş: "Hem ben hem kızım gazi olarak bayrağımız için bir damla kanımızı akıtabildiğimiz için gururluyuz"

İHA

Geçtiğimiz yıl Niğde'deki naaşı Balıkesir'in Bandırma İlçesindeki Şehitliğe nakledilen 15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain FETÖ Darbe Girişimi'nin 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş mezarı başında anıldı Eşi Hacer Konuş: "Hem ben hem kızım gazi olarak bayrağımız için bir damla kanımızı akıtabildiğimiz için gururluyuz"

Geçtiğimiz yıl Niğde'deki naaşı Balıkesir'in Bandırma İlçesindeki Şehitliğe nakledilen 15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain FETÖ Darbe Girişimi'nin 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde yaşanan saldırılarda şehit düşen Veteriner Hekim Ramazan Konuş (49), darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Niğde'nin Bor ilçesindeki naaşı geçtiğimiz yıl Bandırma Şehitliği'ne nakledilen Konuş'un eşi Gazi Hacer Konuş ve kızı Gazi Rümeysa Konuş anma töreninde hazır bulundu.
İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Şehit Veteriner Hekim Ramazan Konuş'un eşi Gazi Hacer Konuş, "Ankara'ya tatilde olan çocuklarımızın yanına giderken ikinci bir Kurtuluş savaşına gittiğimizden haberimiz yoktu. O gece gerçekten milletimizin destan yazdığı bir gecede orada olmaktan onur duyduk. Hem ben hem kızım gazi olarak bayrağımız için bir damla kanımızı akıtabildiğimiz için gururluyuz. Duyduğumuz an hiç tereddüt etmeden 18 yaşındaki kızımızla birlikte iki çocuğumuzu evde bırakarak bir an bile tereddüt etmeden meydana inmek bizim için gurur verici bir şeydi. Devletimizin varlığının ve bütünlüğünün devamı, vatanımızın bölünmemesi uğruna bir nebze katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Şehit kabirlerine çiçek bırakıldı
15 Temmuz Şehitleri için okunan Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan törenlerde Bandırma İlçe Müftüsü Halil Şekerci şehitlerimizin manevi huzurunda dualar okudu. Şehitlikteki tören protokol mensuplarının şehit kabirlerine çiçek bırakması ile son buldu. Şehitlikteki törene Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkan Vekili İsmail Ay, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kardeş OSB protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Kardeş OSB protokolü imzalandı
(Özel) Balıkesir Üniversitesinde kornea nakli sevinci Kornea bekleyen hastaların umudu oldular
YEREL HABERLER (Özel) Balıkesir Üniversitesinde kornea nakli ...
Polis 21 aranan kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Polis 21 aranan kişiyi yakaladı
Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular
YEREL HABERLER Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular
Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Edremit Hükumet Konağında Covid-19 alarmı
YEREL HABERLER Edremit Hükumet Konağında Covid-19 alarmı
Erdek’te “Maske-Sosyal Mesafe ve Temizlik” denetimi
YEREL HABERLER Erdek’te “Maske-Sosyal Mesafe ve Temizlik” denetimi
Kaymakam Çalık: “Erdek'i unutamam”
YEREL HABERLER Kaymakam Çalık: “Erdek'i unutamam”
Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır
YEREL HABERLER Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır
Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz mesajı
Gönen'de binadan düşen vatandaş öldü
YEREL HABERLER Gönen'de binadan düşen vatandaş öldü
Nüfus müdürlüğündeki hizmetlinin Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Nüfus müdürlüğündeki hizmetlinin Covid-19 testi ...
Tam Faktoring 37’nci şubesini açtı
YEREL HABERLER Tam Faktoring 37’nci şubesini açtı
BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor
YEREL HABERLER BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor
Balıkesir’de kaymakamlarda görev değişimi
YEREL HABERLER Balıkesir’de kaymakamlarda görev değişimi
(Özel) Kıyasıya pazarlık çoban değnekleriyle yapıldı Kıyasıya pazarlığa korona virüs engeli Değneklerin ucundan tutarak pazarlık ettiler
YEREL HABERLER (Özel) Kıyasıya pazarlık çoban değnekleriyle ...
Ayvalık’ta Yaşar rüzgarı esti
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Yaşar rüzgarı esti
Gençlere 'Vatan Sevgisi ve Milli Birlik' söyleşisi
YEREL HABERLER Gençlere 'Vatan Sevgisi ve Milli Birlik' söyleşisi
Şampiyon Bandırmaspor, Serdar Bozkurt ile yola devam edecek
YEREL HABERLER Şampiyon Bandırmaspor, Serdar Bozkurt ile yola devam ...
İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Dursunbey'de açılacak
YEREL HABERLER İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Dursunbey'de ...
Bandırmaspor'da iç transfer başladı
YEREL HABERLER Bandırmaspor'da iç transfer başladı
Balıkesirspor aşığı berber dualar ile toprağa verildi
YEREL HABERLER Balıkesirspor aşığı berber dualar ile toprağa verildi
Fitness salonu sporcuların hizmetine girdi
YEREL HABERLER Fitness salonu sporcuların hizmetine girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X