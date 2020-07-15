15 Temmuz En Uzun Geceydi fotoğraf sergisi açıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Etkinliği Kapsamında Düzenlediği “15 Temmuz En Uzun Geceydi” İsimli Fotoğraf Sergisi Açılışı Gerçekleşti

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü" programı kapsamında düzenlediği “15 Temmuz En Uzun Geceydi” adlı fotoğraf sergisi, Barış Manço Kültür MERKEZ Melih Çınar Sergi Salonunda açıldı. Açılış konuşmasını Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in yaptığı fotoğraf sergisinin açılışında kurdele kesimini Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay ile 15 Temmuz şehit eşi ve 15 Temmuz gazisi Hacer Konuş gerçekleştirdi. İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite personeli ve vatandaşların yoğun katılımı ile açılışı gerçekleşen “15 Temmuz En Uzun Geceydi” isimli fotoğraf sergisi üç gün süreyle ziyarete açık kalacaktır.

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