Sağlık-Sen döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık-Sen döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi

İHA

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (MemurSen) bağlı SağlıkSen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, sağlık çalışanlarının temel sorununun döner sermaye (ek ödeme) sistemi olduğuna söyleyerek, hakkaniyeti esas alan döner sermaye sisteminin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi

Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (MemurSen) bağlı SağlıkSen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, sağlık çalışanlarının temel sorununun döner sermaye (ek ödeme) sistemi olduğuna söyleyerek, hakkaniyeti esas alan döner sermaye sisteminin oluşturulması gerektiğini belirtti.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SağlıkSen) Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, beraberinde sendika üyeleriyle birlikte sendika hizmet binası önünde sağlık çalışanları arasındaki adaletsiz döner sermeye (ek ödeme) ödemelerine tepki gösterdi. Erzi Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda yapılan açıklamada sağlık çalışanlarına ödenen Döner Sermaye ücretlerinde hakkaniyet gözetilmesini istedi.

“ Döner sermaye sağlık çalışanları arasında kronik bir durum”
2004 yılında, sağlıkta yeni döneme geçiş sürecinde önemli sorunların çözümünde anahtar rol görmesi amacıyla tüm sağlık tesislerinde uygulanmaya başlanan döner sermaye sisteminin, ilk yıllarda başarıyla uygulanmışsa da gelinen noktada işlevini yitirip, kronik bir sorun halini aldığını belirten Başkan Erzi, sistemin gerek hekimler arasında gerekse hekim dışı sağlık çalışanları arasında dengeli ve hakkaniyetli bir paylaşıma imkan vermediğini savundu. Sorunun ne yazık ki her geçen gün daha da büyümekte ve içinden çıkılmaz hal almaya doğru ilerlemekte olduğunu öne süren Erzi, “SağlıkSen olarak, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını sarsan, iş barışını ve huzurunu olumsuz etkileyen, hak kayıplarına yol açan ve çalışanları meslekten soğutan döner sermaye sisteminin bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu yöndeki çağrımızı bir defa daha tekrarlıyoruz. Hakkaniyeti esas alan döner sermaye sisteminin oluşturulması mümkündür ve bunu her platformda muhataplarımızla paylaştık. Yol yakınken, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli; sağlık çalışanlarının yüzü güldürülmelidir. Mart ayı başında, yönetmelik değişikliğiyle kısmi çözüm bir yana, sorunun derinliği ve yakıcılığı daha da artmıştır. Şöyle ki; yapılan değişiklikle birkaç meslek grubunun lehine adım atılırken, sayıları yüz binleri bulan hekim dışı sağlık çalışanları tam bir hayal kırıklığına uğratılmıştır. Hakkaniyetle, adaletle ve vicdanla bağdaşmayan bu ve benzer düzenlemeleri kabul etmek mümkün değildir. Döner sermaye uygulamasındaki ana kurgu değişmeden, emek ve alın teri temelli dengeli ve adil bir paylaşım gözetilmeden, sistemin teşvik ediciliği her bir çalışanı kapsayacak şekilde genişletilmeden ortaya konacak her bir düzenleme, sorunun derinleşmesinden başka bir işe yaramayacaktır” diye konuştu.

“Döner sermaye sistemindeki adaletsizliğe son verilmeli”
Döner sermayede olduğu gibi salgınla mücadele sürecindeki uygulamalarda da benzer olumsuzlukların görüldüğünü belirten SağlıkSen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi,
Çarpık döner sermaye sistemine biran önce son verilmesini istedi. Başkan Erzi, “Salgın süresince, hakkaniyetli olmasa da tüm sağlık çalışanlarının yararlanacağı açıklanan ek ödeme desteği, alınan yeni bir kararla, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları ile sınırlandırıldı. Üç aylık dönemi kapsayan ek ödeme desteği uygulamasında da süre uzatımına dair yeni bir karar olmadığı için 15 Temmuz itibarıyla sona gelinmiştir. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Neticede, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesi devam etmektedir. Sağlık çalışanları, hiç olmazsa salgınla mücadele süresince, uygulamadaki haksızlıkların giderilip ek ödeme desteğinin her bir çalışanı kapsayacak şekilde genişletilmesini beklerken, 15 Temmuz itibarıyla uygulama sona ermiştir. Salgınla mücadelede cephenin en ön safında yer tutan ve hatta canlarıyla bedel ödeyen sağlık çalışanlarının hiçbiri, bu tür haksızlıkları kabul etmemektedir; palyatif adımlar, sorun ve memnuniyetsizlik üretmeye devam etmektedir. Sistemi; çalışanların bir kesimini maksimum düzeyde memnun ederken, bir diğer kesimini daha az memnun ederek veyahut memnuniyetlerini sıfırlayarak sağlıklı bir şekilde sürdürmek mümkün değildir. Neticede her bir sağlık çalışanı aynı işi yapmasa da aynı sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve risklere karşı aynı göğsü geriyor. Salgın sürecinde de çok net bir şekilde görüldüğü gibi virüs risk tehdit cephede sahada ayrım yapmıyor. Sağlık hariç hiçbir kamu hizmetinde; aynı işi yapmasına, aynı saat çalışmasına ve aynı statüde olmasına rağmen farklı ücret alan bir çalışana rastlamak mümkün değildir. Sonuç olarak; fedakar sağlık çalışanları arasında ayrım yapan, hak gasp eden, alın terini yok sayan, bu çarpık döner sermaye sistemine bir an önce son verilmelidir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi
YEREL HABERLER Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine ...
SYAL’da mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER SYAL’da mezuniyet sevinci
Temizlik işçisi ve zabıtadan örnek davranış Altıeylül personeli buldukları cüzdanları teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik işçisi ve zabıtadan örnek davranış Altıeylül ...
İZDES heyetinden Burhaniye’ye ziyaret
YEREL HABERLER İZDES heyetinden Burhaniye’ye ziyaret
Cunda Adası yeni bir plaja kavuştu
YEREL HABERLER Cunda Adası yeni bir plaja kavuştu
Turizm merkezlerinde de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti yoğun katılımla tutuldu
YEREL HABERLER Turizm merkezlerinde de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ...
Bandırma Demokrasi Nöbetinde buluştu
YEREL HABERLER Bandırma Demokrasi Nöbetinde buluştu
Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıldönümü hüzünlü bir coşkuyla anıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Balıkesir Demokrasi Nöbetinde buluştu
YEREL HABERLER Balıkesir Demokrasi Nöbetinde buluştu
Şehitlere saygı için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Şehitlere saygı için pedal çevirdiler
15 Temmuz En Uzun Geceydi fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz En Uzun Geceydi fotoğraf sergisi açıldı
Ayvalık’ta 15 Temmuz anma programı kapsamında şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 15 Temmuz anma programı kapsamında ...
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri ...
Burhaniye’de Taylıeli ve Dutluca kafeleri açıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Taylıeli ve Dutluca kafeleri açıldı
15 Temmuz’un fotoğrafları Dursunbey’de sergilendi
YEREL HABERLER 15 Temmuz’un fotoğrafları Dursunbey’de sergilendi
15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş mezarı başında anıldı Eşi Hacer Konuş: "Hem ben hem kızım gazi olarak bayrağımız için bir damla kanımızı akıtabildiğimiz için gururluyuz"
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş mezarı başında ...
Kardeş OSB protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Kardeş OSB protokolü imzalandı
(Özel) Balıkesir Üniversitesinde kornea nakli sevinci Kornea bekleyen hastaların umudu oldular
YEREL HABERLER (Özel) Balıkesir Üniversitesinde kornea nakli ...
Polis 21 aranan kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Polis 21 aranan kişiyi yakaladı
Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular
YEREL HABERLER Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular
Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Edremit Hükumet Konağında Covid-19 alarmı
YEREL HABERLER Edremit Hükumet Konağında Covid-19 alarmı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X