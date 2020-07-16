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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SYAL’da mezuniyet sevinci

İHA

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinde dereceye giren okul birincisi Batuhan Atalay, okul ikincisi Melek İlayda Barut ve okul üçüncüsü Reyhan Soylu'ya ödül ve diplomaları düzenlenen törenle verildi.

SYAL’da mezuniyet sevinci

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinde dereceye giren okul birincisi Batuhan Atalay, okul ikincisi Melek İlayda Barut ve okul üçüncüsü Reyhan Soylu’ya ödül ve diplomaları düzenlenen törenle verildi.
Kovid 19 pandemi tedbirleri çerçevesinde önlemler alınarak düzenlenen sembolik mezuniyet töreni ile dereceye giren öğrencilere diploma ve hediyeleri verildi. Mezuniyet töreninde Okul Müdürü Ali Duran öğrenci ve velilerine hitaben konuşma yaptı.
SYAL Müdürü Ali Duran konuşmasında, kendilerini yalnız bırakmayan öğretmen ve misafirlere teşekkür ederek, dereceye giren öğrencilerini ve ailelerini kutladı. “Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinden mezun olarak hayata ilk adımlarınızı atıyorsunuz, eğitim sürecinde sizlerle hep gurur duyduk. Bundan sonra da SYAL ailesinin birer üyesi olarak sizlerle gurur duymaya devam edeceğiz. Hayatta bazen düşeceksiniz, üzüleceksiniz. Ancak sabırlı, inançlı ve dürüst olduğunuz sürece her zaman ayakta kalmaya devam edeceksiniz. Arkanızda her zaman güçlü bir aile olduğunu unutmayınız’’ diyerek öğrencileri ve ailelerini emekleri için gönülden kutladığını belirtti.
Konuşmasında Yırcalı ailesine de ayrıca parantez açan Ali Duran aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü olan Sayın Rona Yırcalı’nın her zaman yanlarında olduğunu, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemediğini söyleyerek, yeni SYAL’in yapımını üstlenen Yırcalı ailesine öğrenci ve veliler adına bir kez daha teşekkürlerini ifade etti. Okul Müdürü Ali Duran konuşmasının devamında, Müdür yardımcıları Mahir Yıldız ve Hatice Şerefhanoğlu’nun özverili ekip çalışmalarıyla beraber güçlü eğitim kadrosu ile gelecekte daha güzel başarılara ulaşacaklarına inandığını belirterek, SYAL’in Balıkesir eğitiminin lokomotifi olmaya devam edeceğini belirtti.
Daha sonra ödül törenine geçildi. Ve dereceye giren okul birincisi Batuhan Atalay, ikincisi Melek İlayda Barut ve üçüncüsü Reyhan Soylu’ya ödül ve diplomaları verildi. Kütüğe okul birincisinin ismi çakılarak hatıra fotoğraflarıyla tören sonlandırıldı.
Mezuniyet törenine Balıkesir Millet Vekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediyesini temsilen Meclis üyesi Birol Şahin, Karesi Belediyesi Başkan Vekili Muhittin Diker ve Şaban Akkol, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü’ ve Yırcalı ailesini temsilen Atilla Ağabeyoğlu’nun katıldı.

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