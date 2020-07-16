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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta uyuşturucu madde operasyonu

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova ve Çakmak mahallelerinde, emniyet güçlerince 16 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yasadışı malzemeler ele geçirildi ve şüpheliler yakalandı.

Ayvalık’ta uyuşturucu madde operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova ve Çakmak mahallelerinde, emniyet güçlerince 16 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yasadışı malzemeler ele geçirildi ve şüpheliler yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir adet drone ve bir adet bomba arama eğitimli köpeğin de yardımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda birçok suç malzemesi ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucu 11 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 28 adet uyuşturucu hap ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatlarının yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak ve 1 adet muşta da operasyonlar sırasında ele geçirilen malzemelerin arasında yerini aldı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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