Balıkesir Ticaret Borsası zeytin sineği ile mücadele istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Ticaret Borsası zeytin sineği ile mücadele istedi

İHA

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş Zeytin sineği ile devletin mücadelesi körfez bölgesi ve milli ekonomi için önemli olduğunu belirterek, zeytin ağaçlarının bir an önce başlanmasını istedi.

Balıkesir Ticaret Borsası zeytin sineği ile mücadele istedi

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş Zeytin sineği ile devletin mücadelesi körfez bölgesi ve milli ekonomi için önemli olduğunu belirterek, zeytin ağaçlarının bir an önce başlanmasını istedi.
Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir ve körfez bölgesinde zeytin sineği ile mücadele edilebilmesi için bakanlığı bölgedeki zeytin ağaçlarını ilaçlamaya davet etti. Başkan Erdoğmuş basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Balıkesir ili Edremit, Burhaniye, Ayvalık hinterlandını kapsayan Körfez Bölgemizde On Milyon adet Zeytin ağacı bulunmaktadır. Toplam 700 bin dekar arazide 300 bin ton tane zeytin 54 bin ton zeytinyağı üretimi 20 bin üreticimiz tarafından yapılmakta olup, Bölge üreticilerimizin en önemli geçim kaynağını oluşturan üretimin sağlıklı bir şekilde yapılarak yüksek verim elde edilebilmesi için Zeytin Sineği mücadelesi büyük önem arz etmektedir. Söz konusu zararlı ile mücadele; yer aletleri ve uçakla havadan mücadele, biyoteknolojik mücadele ve Zehirli Yem ile mücadele şeklinde yapılabilmekte olup, havadan mücadelede dekar başına 20 cc, yer aletleri ile yapılan mücadelede ise sadece 12 ağacı ilaçlayabilmek için 100150 cc ilaç kullanmak gerekmekte, Uçakla ULV mücadele dışındaki yöntemlerin maliyet, geniş sahaların zamanında ilaçlanmasının mümkün olmaması gibi sakıncaları bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda Devlet Mücadelesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızca ve daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yapılan uçakla mücadele çeşitli nedenler ile yapılamaz durumdadır. Zeytin Sineği ile Uçakla ilaçlama yapılamadığından; yöre üreticilerimiz ve Milli ekonomimiz gerek verim gerekse kalite düşüklüğü nedeniyle çok yüksek tutarda kayba uğramaktadır. Yapılan araştırmalara göre 5 milyon TL’sine mal olabilecek uçakla ilaçlamanın yapılmaması en az 200 milyon TL gelir kaybına yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz sezonda, ilaçlamanın bir an önce planlanarak uygulamaya başlanması ekonomik kaybın önlenmesi açısından aciliyet arz ettiğinden, yaşanan ekonomik kaybı değerlendiren Balıkesir Ticaret Borsamız TOBB ve Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmuştur" açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniyeli iş adamının bisikletiyle uyumlu kıyafeti ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Burhaniyeli iş adamının bisikletiyle uyumlu kıyafeti ...
Balıkesir ASKF Kongresi 13 Ağustos'ta
YEREL HABERLER Balıkesir ASKF Kongresi 13 Ağustos'ta
Balıkesirli Şehit Mustafa Baydur'un ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Balıkesirli Şehit Mustafa Baydur'un ailesine ziyaret
Balıkesir'de bir samanlıkta çıkan yangında 4 bin balya saman kül oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de bir samanlıkta çıkan yangında 4 bin ...
Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını ...
Edremit’te basketbol heyecanı devam edecek Edremit Belediyesi’nden basketbola tam destek
YEREL HABERLER Edremit’te basketbol heyecanı devam edecek Edremit ...
Ayvalık’ta uyuşturucu madde operasyonu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta uyuşturucu madde operasyonu
Balıkesir'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu
Emekli tarım teknikeri, evini sanat galerisine çevirdi 
YEREL HABERLER Emekli tarım teknikeri, evini sanat galerisine ...
15 Temmuz temalı yarışmalar sonuçlandı
YEREL HABERLER 15 Temmuz temalı yarışmalar sonuçlandı
DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi
YEREL HABERLER Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine ...
SYAL’da mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER SYAL’da mezuniyet sevinci
Sağlık-Sen döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi
YEREL HABERLER Sağlık-Sen döner sermaye sisteminin değiştirilmesini ...
Temizlik işçisi ve zabıtadan örnek davranış Altıeylül personeli buldukları cüzdanları teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik işçisi ve zabıtadan örnek davranış Altıeylül ...
İZDES heyetinden Burhaniye’ye ziyaret
YEREL HABERLER İZDES heyetinden Burhaniye’ye ziyaret
Cunda Adası yeni bir plaja kavuştu
YEREL HABERLER Cunda Adası yeni bir plaja kavuştu
Turizm merkezlerinde de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti yoğun katılımla tutuldu
YEREL HABERLER Turizm merkezlerinde de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ...
Bandırma Demokrasi Nöbetinde buluştu
YEREL HABERLER Bandırma Demokrasi Nöbetinde buluştu
Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıldönümü hüzünlü bir coşkuyla anıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Balıkesir Demokrasi Nöbetinde buluştu
YEREL HABERLER Balıkesir Demokrasi Nöbetinde buluştu
Şehitlere saygı için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Şehitlere saygı için pedal çevirdiler
15 Temmuz En Uzun Geceydi fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz En Uzun Geceydi fotoğraf sergisi açıldı
Ayvalık’ta 15 Temmuz anma programı kapsamında şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 15 Temmuz anma programı kapsamında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X