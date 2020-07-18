Edremit Devlet Hastanesinde yeni atanan yönetime ziyaret

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Balıkesir’in Edremit Devlet Hastanesinde yapılan görev değişikliği sonrasında yeni atanan yönetime ilk ziyaret Biz Sağlık Sen’den geldi.

Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan görev değişikliği sonrasında atanan Başhekim Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Koçpınar, Başhekim Yardımcısı Biyokimya Uzmanı Dr. Evren Akgöl, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hemşire İlknur Akkaya’ya görevine başladı. Biz Sağlık Sen Balıkesir temsilciliğinden Kurucu Başkan, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Türker, Kurucu Başkan, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Karabıyık, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keklik, Balıkesir İl Temsilcisi Tolay Eceova ve Kazdağı Ek Binası temsilcisi Nermin Can yeni yönetime hayırlı olsun ziyaretin de bulundular.

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