Organları 3 hastaya umut oldu

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Balıkesir'de 48 yaşında hayatını kaybeden kişi, organlarıyla organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Balıkesir'de 5 gün önce iskemik s.v.o. ve subdural kanama teşhisiyle Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan N.K. (48) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin onayıyla organları nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. 48 yaşındaki bayan hastadan alınan karaciğer Bursa Acıbadem Hastanesine, böbrekleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, korneaları Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine gönderildi.

Kalp için ise boyutlarına uygun donör bulunamadığı öğrenildi.

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