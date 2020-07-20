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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Drone ile faturalandırma dönemi başlıyor BASKİ su sayaçlarını drone ile faturalandırıyor

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), kendi geliştirdiği yazılım sistemiyle drone vasıtasıyla sayaç okumaya başladı. BASKİ tarafından yaklaşık 1 yıldır Altıeylül ilçesine bağlı Karakavak kırsal mahallesinde test okuması yapılan sistem ile 11000 arasındaki sayaç 38 dakika arasında okunarak faturalandırılıyor.

(Özel) Drone ile faturalandırma dönemi başlıyor BASKİ su sayaçlarını drone ile faturalandırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), kendi geliştirdiği yazılım sistemiyle drone vasıtasıyla sayaç okumaya başladı. BASKİ tarafından yaklaşık 1 yıldır Altıeylül ilçesine bağlı Karakavak kırsal mahallesinde test okuması yapılan sistem ile 11000 arasındaki sayaç 38 dakika arasında okunarak faturalandırılıyor.
BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen Akıllı Sayaç Okuma Sistemi kapsamında drone ile su sayaçlarını okuma çalışmaları pilot bölge olarak belirlenen Karakavak Mahallesi’nde yaklaşık bir yıldır devam ediyor. BASKİ Genel Müdürlüğü 14 bin kilometrekare alana yayılan Balıkesir’in 898 kırsal mahallesinin tamamında drone aracılığıyla akıllı sayaçları faturalandırmayı hedefliyor. Radyofrekans Verici (RF) teknolojisi kullanılarak yaklaşık 160 bin su abonesinin evlerine ve bahçelerine girmeden sayaç okuma sürelerini asgariye indirecek sistem il genelinde uygulanacak. RF teknolojisiyle drone ile okunacak sayaçlardan oluşacak faturalar abonelere SMS ve mail yoluyla iletilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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