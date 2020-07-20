Kyzikos'ta kazı çalışmaları başladı

Kyzikos antik kentinde 2020 yılı arkeoloji kazıları başladı Erdek İlçesi Düzler Bölgesi içinde yer alan Kyzikos Antik Kentindeki sezon kazıları, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Koçhan’ın başkanlığındaki kazı ekibi tarafından yapılıyor.

Kazı ekibinden edinilen bilgiye göre, bu dönemde de kazı çalışmalarının Hadrianus Tapınağı üzerinde yoğunlaşacağı öğrenildi. Antik kentler ile kazı çalışmaları Bakanlar Kurulu kararı ile üniversitelere devredilmişti.

Erdek Düzler bölgesinde yer alan Kyzikos Antik Kenti'nin çok önemli bir parçası konumundaki Hadrianus Tapınağı’nda kazı çalışmaları devam ederken, antik kent alanını her gün ortalama 100150 kişi ziyaret ediyor.

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