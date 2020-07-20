Ayvalıklı gaziler Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünü unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalıklı gaziler Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünü unutmadı

İHA

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu; Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak, adaya barışı getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46 yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Ayvalıklı gaziler Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünü unutmadı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu; Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak, adaya barışı getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46 yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
Başkan Kıranoğlu yağtığı açıklamada, “Şanlı ordumuzun destan yazdığı 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümünü en içten dileklerimizle yad ediyoruz. Aziz şehitlerimizi ve rahmete intikal eden kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz.” dedi.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu açıklamasında, halen hayatta olan kahraman gazilere de sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilemeyi ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ergin’den Boşnak kökenli vatandaşları kızdıran o yoruma sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Ergin’den Boşnak kökenli vatandaşları kızdıran ...
Akçay plajı yeniden halkın oldu Başkan Arslan, halk plajını yeniden halka açtı
YEREL HABERLER Akçay plajı yeniden halkın oldu Başkan Arslan, halk ...
Ermişler Ailesi’nden eğitime destek
YEREL HABERLER Ermişler Ailesi’nden eğitime destek
Batık gemi Pasha 7 yıldır çıkarılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Batık gemi Pasha 7 yıldır çıkarılmayı bekliyor
Erdek’te ‘Çat Kapı’ Korona virüs testi
YEREL HABERLER Erdek’te ‘Çat Kapı’ Korona virüs testi
Kyzikos'ta kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kyzikos'ta kazı çalışmaları başladı
Burhaniye’de Elif Aygördü’nün çinileri ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de Elif Aygördü’nün çinileri ilgi gördü
İvrindi’de maske üreten kadınlara teşekkür
YEREL HABERLER İvrindi’de maske üreten kadınlara teşekkür
(Özel) Drone ile faturalandırma dönemi başlıyor BASKİ su sayaçlarını drone ile faturalandırıyor
YEREL HABERLER (Özel) Drone ile faturalandırma dönemi başlıyor BASKİ ...
Organları 3 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Organları 3 hastaya umut oldu
Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral Yaşlılar doğayla iç içe kahvaltı yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral Yaşlılar ...
Aşçılardan Vali Şıldak'a şef gömleği
YEREL HABERLER Aşçılardan Vali Şıldak'a şef gömleği
Erdek'te korona virüs vak'asına rastlanmadı
YEREL HABERLER Erdek'te korona virüs vak'asına rastlanmadı
Paşalimanı adasında 750 keklik doğaya salındı
YEREL HABERLER Paşalimanı adasında 750 keklik doğaya salındı
Edremit Devlet Hastanesinde yeni atanan yönetime ziyaret
YEREL HABERLER Edremit Devlet Hastanesinde yeni atanan yönetime ...
Burhaniye’de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Burhaniye’de kaza: 1 yaralı
Canbey’den eğitim ve araştırma hastanesi müjdesi
YEREL HABERLER Canbey’den eğitim ve araştırma hastanesi müjdesi
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu, Vali Şıldak'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu, Vali ...
Balıkesir'de polis 7 ateşli silah yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 7 ateşli silah yakaladı
Balıkesir'de 5 uyuşturucu taciri yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 5 uyuşturucu taciri yakalandı
Balıkesir'de jandarma aranan 133 şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma aranan 133 şahsı yakaladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X