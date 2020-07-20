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Şampiyon kupasını aldı, Bandırma'da yer yerinden oynadı Binlerce taraftar Bandırmaspor'u bağrına bastı

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor kupasına kavuştu. Üstü açık otobüsle şehir turu atan bordobeyazlı takımı, şehir adeta bağrına bastı.

Şampiyon kupasını aldı, Bandırma'da yer yerinden oynadı Binlerce taraftar Bandırmaspor'u bağrına bastı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor kupasına kavuştu. Üstü açık otobüsle şehir turu atan bordobeyazlı takımı, şehir adeta bağrına bastı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta sonrasında korona virüs pandemisi nedeniyle lige verilen ara sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin tescil edilmesi ve birincilerin şampiyon ilan edilerek bir üst lige çıkması kararı ile TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor'da yönetim ve futbolcular kupa ile şehir turu attı. Binlerce taraftar ellerinde meşalelerle cadde ve sokakları doldurarak takımı bağrına bastı. Futbolcuların şampiyonluk coşkularına ortak olan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyeleri üstü açık otobüs ile şehir turu atarak kente şampiyonluk coşkusunu yaydı.
Bandırma 17 Eylül Stadı'na girişte bordobeyazlı kafileyi binlerce taraftar karşıladı. İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, "Taraftarlar varsa kulüp var. Biz varız, bu şehir her şeyi hak etti. Bandırmaspor hak ettiği yere geldi. İnşallah bundan sonra tarihinden ilk defa süper lige çıkacağı inancındayım. Bandırma'ya hayırlı olsun" dedi. Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez de şampiyonluk coşkusunu sonuna kadar hak ettiklerini ifade ederek, "Biz hep şampiyonlukları taraftar olarak yaşıyorduk ama ilk kez yönetici olarak yaşadık. Doğduğumuz, büyüdüğümüz şehirde bunu yaşamak inanılmaz bir gurur. Çocuklarımıza anlatacağımız anılar. Bandırmaspor taraftarı bugünü bize çok güzel yaşatıyor. Herkesten Allah razı olsun. Bandırmaspor çok daha iyi noktalara gelecek inşallah" dedi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Buradaki coşkuyu heyecanı, Bandırmaspor sevgisini görüyoruz. İnşallah önümüzdeki sene birinci lig şampiyonluğumuzu da meydanlarda kutlarız. Herkese yürekten teşekkür ediyorum" derken, kutlamalara katılarak sevgi gösterileri ile karşılanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da "Balıkesirimiz her şeyi ile marka olma yolunda ilerliyor. Bandırmasporumuzun bu başarısını tebrik ediyoruz. Birinci lig Bandırmaspor'a çok yakışacak. Bu coşkulu taraftar ve Bandırma her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şampiyonluk programı konuşmaların ardından yönetim ve futbolcuların şampiyonluk kupasını kaldırması ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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