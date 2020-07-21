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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'da metruk evler yıkılıyor

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bazı metruk evlerin yıkımı gerçekleştirilerek caddenin genişlemesi sağlanacak.

Bandırma'da metruk evler yıkılıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bazı metruk evlerin yıkımı gerçekleştirilerek caddenin genişlemesi sağlanacak.
Bandırma'da Kent merkezinin trafik akışının rahatlaması amacıyla yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını yerine getiriyor. Bu amaçla İnönü Caddesi’nin Paşamescit Mahallesi tarafındaki bölümünde yer alan ve tehlike arz eden eski evlerin Belediye ekiplerince yıkımına başlandı.
Belediye ekipleri her geçen gün daha büyüyen ve gelişen kentte mevcut yolların bakım ve onarım çalışmalarını yerine getirirken diğer yandan da ihtiyaç duyulan alanlarda yeni yol yapım çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda kentin trafik akış yoğunluğunun yüksek olduğu caddelerin başında gelen İnönü Caddesi üzerinde ekipler, imar planında yol üzerinde kalan eksi ve tehlike arz eden yapıların yıkım çalışmalarını yerine getiriyor.
Belediye ekipleri İnönü caddesinde eski ve tehlike oluşturan evlerin yıkım çalışmalarıyla ana caddenin daha genişleyeceğini akabinde yol ve kaldırım çalışmalarının yapıldığında hem trafik akışına hemde yaya trafiğine de önemli ölçüde katkı sunacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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