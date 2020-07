Ayvalık’ta "Erken rezervasyon vurgunu" iddiası Otelin bir başka işletmeye devredilmesinin ardından mağdur olan tatilciler, otelin girişinde eylem yaptı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Şubat ve Mart aylarından bu yana erken rezervasyon alan bir otelin bir başka işletmeye devredilmesinin ardından mağdur olan tatilciler, otelin girişinde eylem yaptı.

Ayvalık’ta; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olmadığı ve Ayvalık Belediyesi’nden aldığı eski bir ruhsatla faaliyet gösterdiği öğrenilen Corina Family Fun Club isimli turistik tesisten geçtiğimiz kış aylarında peşin para ve kredi kartlarıyla ödemelerle erken rezervasyon yaptıran tatilcilerin huzurlu bir tatil hayalleri, tesisin bir başka işletmeye devredilmesi sonucunda suya düştü.

Bavullarıyla tesisin önünde kalan ve tesise sokulmayan tatil mağdurları ile tesis yönetimi arasında yaşanılan gerginlik, jandarmanın aldığı sıkı güvenlik önlemleri sayesinde büyümeden önlendi. Yaşanılan mağduriyetin ardından harekete geçen Ayvalık Belediyesinin tesisin işletme ruhsatını askıya alarak tesise yasal müeyyide koyduğu öğrenildi.

2 çocuğu ile rüya gibi bir tatil yapabilme düşüyle Almanya’dan gelen Nilüfer Swiss isimli kadın, “Bu tesisin Facebook sayfasında reklamlarını gördüm. Araştırdım. Herhangi bir problem gözükmüyordu. Bunun üzerine Şubat ayında rezervasyon yaptırdık. Bin 500 liralık parayı da peşin gönderdik. 2 çocuk ve ben olmak üzere 3 kişilik bir rezervasyondu bu. Her şey içinde ultra lüks bir tatil vaadinde bulundular. Bundan 20 gün önce de tekrar aradım ve konuştuk. Herhangi bir sorunun olmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Biz de Almanya’da geldik ve şu anda kapı önünde kaldık. Şu anda bizi muhatap alacak hiçbir yetkili de yok. Tesisin ruhsatı iptal edilmiş. Bize de hiçbir şey söylenmedi ve bu konuda hiçbir şekilde bilgilendirilmedik” dedi.

Ankara’dan 4 aile olarak toplam 16 kişi geldiklerini belirten Erkan isimli bir tatilci de yaptığı açıklamada, “Yola çıkmadan önce Cuma günü tesisi aradık. Hiçbir sorunun olmadığını ve bizleri misafir edebileceklerini söylediler. Bugün geldik ve gördüğünüz gibi kapıda kaldık. Biz de Mart ayı başında rezervasyonumuzu yaptırıp, kredi kartıyla ödememizi yapmıştık. Şimdi ise mağdur olduk. Biz yaptığımız ödememizin iadesini istiyoruz. Zaten otelin şartları da tatil yapılabilecek koşullara sahip değilmiş duyduğumuza göre. Ama buna rağmen otelde kalan tatilciler var. Yeni tatilciler de alınmıyor. Sanırım mühürlenecekmiş otel. Ya paramızın iadesini ya da tatilimizi yapabileceğimiz alternatif bir otelin tahsis edilmesini istiyoruz. Şu an dışarıda kaldık ve şimdi biz ne yapacağız” diye sordu.

Tesisin işletmecileri tarafından mağdur edilen tatilcilerden Fatih Avcı ise Şubat ayı içerisinde rezervasyonunu yaptırdığını anlatarak, “Bu tesisin eski sahipleri burasının çok kötü olduğunu, tesisin işletmesini tesisin sahiplerinin geri aldığını ve koşulların çok daha güzel olacağını söylediler. Korona virüs nedeniyle ben Nisan ayı içerisinde rezervasyonumu iptal ettim. Bana 21 iş günü içerisinde paramın iade edileceğini ve hesabıma yatırılacağını söylediler. Fakat halen daha para hesabıma yatırılmadı. Bugün otele giriş yapmam gerekiyor. Şu anda otelin içerisinde halen daha başka müşterilerin olduğunu ve bazı internet sitelerinde otelin halen daha rezervasyon aldığını görüyoruz. Bu tesisin korona virüs ile ilgili hiçbir dezenfektanının olmadığını, içerisinin çok kötü koşullarda olduğunu ben kendim içeri girerek gördüm. Şu an aramızda yurt dışından da gelen bizim gibi tatilcilerle buradayız ve hepimiz mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Tesisin bir otel değil, tatil köyü olduğunu savunan Tesis Müdürü Mehmet Çağlar ise yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye genelindeki turistik tesislerde Covid19 pandemisi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, “Bu yıl korona virüs nedeniyle yaşanılan pandemi sürecinde erken rezervasyonlar da alındı. Bu erken rezervasyonlara da ilgi yoğun oldu. Hepimiz sezondan çok ümitliydik. Ancak Covid19 sürecinde turizmin ne olacağı belli değildi. Bunun üzerine otel yönetimi toplandı ve yeni bir şirketle anlaşma yapıldı ve 1 Ağustos’a kadar tesisimiz kapalı kalacak. Bu güne kadar olan süreçte de hiçbir personel işten çıkarılmayacak, bu konuyla alakalı bütün departmanlar şu ana kadar mağdur olan müşterilerin hepsiyle birebir ilişkiye geçilecek, bu müşteriler arasında eğer arzu edenler olursa, yeniden açılacak olan otelimize davet edeceğiz. Eğer bizden paralarını iade almak isteyenler de olursa onlara da nakit ödemelerini kendi hesaplarına iade edeceğiz” dedi.

Tesisin her yıl yeni bir isimle hizmet vermesine ait bir soruyu yanıtlayan Müdür Mehmet Çağlar, “Bizler hepimiz turizm emekçileriyiz. Türkiye’de otellerin yüzde 80’i her sene el değiştirir” dedi.

Otelde geçen sene de çalışan personelin maaşları ödenmeden işten çıkarılarak mağdur edildiğine ait iddiaları da yanıtlayan Çağlar, “Ben geçen sene Akyarlar’da başka bir otelin genel müdürüydüm. Çok şükür bize maaşlarını alamayan personel olmadı ama ülkemizde çok büyük marka otellerin bile personelleri maaş alamadılar. Bu durum turizm alanında çalışanların makus talihidir. Ama bunu tek başına hiçbir tesise mal etmek doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Hasan Narin ise yaptığı açıklamada, “Şerefoğlu Turizm İnşaat ve Yatırım adına kayıtlı, mevcut ruhsatı ve vergi levhasında Washington Otel adı kullanılan Corina Family Fun Club Otel, Ayvalık İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz ekipleri tarafından denetlenmiş, otelin Şerefoğlu Turizm İnşaat ve Yatırım tarafından Emsal Otelcilik Tur. San. A.Ş‘ye devredilerek kiraya verildiği, Washington Otel isminin de değişerek Corina Family Fun Club Otel olduğu görülmüştür. Ancak bu değişimin ardından oteli devralan şirket Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'müze müracaat ederken Şerefoğlu Turizm İnşaat ve Yatırım adına kayıtlı Washington Otel ismi ile eski vergi levhasını beyan etmiştir. Bu devir, isim değişikliği ve eski vergi levhası beyanı sonucu otelin ruhsatının geçersiz duruma düştüğü anlaşılmıştır. Yapılan denetimde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü otele cezai işlem uygulamış olup belediyemiz tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığına yazı yazılarak otele yeni müşteri kabulünün önlenmesi için Kimlik Bildirim Sistemi'nin durdurulması talep edilmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete, mevcut müşterilerini ve tehlike arz eden mamulleri boşaltılması sureti ile on beş gün içinde oteli mühürlenmeye hazır hale getirmesine dair bildirim tebliğe çıkarılmıştır” diye konuştu.

Öte yandan, tesiste halen daha müşterilerin olduğu ve tesisin hiçbir sorun yokmuşçasına hizmet vermeyi sürdürmesi de dikkatlerden kaçmadı.

