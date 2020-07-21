Karesi Kadın meclis Başkanı Yarbaoğlu istifa etti

Karesi Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı olarak seçilen Hilal Demirözer Yarbaoğlu görevinden kendi isteği ile ayrıldı.

Karesi Kent konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sene genel kurulunu yaparak Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı olarak seçilen Hilal Demirözer Yarbaoğlu görevinden kendi isteği doğrultusunda ayrılmış bulunmaktadır. Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönergesi gereğince Genel Kuruluna kadar geçen sürede bir Yürütme Kurulu Üyemiz Kadın Meclisi Başkanı olarak istişareler neticesinde görevlendirilecektir" açıklaması yapıldı.

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