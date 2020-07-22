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TIR'ın alev alan lastik parçası, yazlık evin çatısını yaktı

DHA

TIR'ın alev alan lastik parçası, yazlık evin çatısını yaktı


Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın lastiği alev aldı. TIR'ın sürücüsü Ahmet Erdal aracını durdurarak alevleri söndürmeye çalışırken, yangın çevredeki otluğa ve bir evin çatısına da sıçradı. 
İzmir-Çanakkale karayolunun, Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi kısmında seyreden Ahmet Erdal yönetimindeki 38 D 9076 plakalı TIR'ın, lastiği alev aldı. Sürücü Erdal, TIR'ın dorsesinden dumanları çıktığını görünce aracını Türkyılmaz Sitesi'nin önüne park etti. Alev alan lastiği söndürmek için su döktü ancak başarılı olamadı. Alevler, otluk alana ve çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı. Alev alan lastiğin bir parçası da boş durumda olan yazlık bir evin çatısına sıçrayarak, çatıyı tutuşturdu. Site sakinleri, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem otluk ve zeytinlik alandaki hem de yazlık evin çatısındaki yangını söndürdü. Yazlık evin çatısında maddi hasar oluştu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN
2020-07-22 15:38:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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