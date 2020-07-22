Balıkesir basınının acı günü

Balıkesir basın camiasının sevilen isimlerinden, İhlas Haber Ajansı ve Balıkesir Birlik Gazetesi muhabiri Hasan Otağ Fırıncıoğulları, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Atatürk Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı ve Birlik Gazetesi muhabiri Hasan Otağ Fırıncıoğulları, 22 Haziran'da geçirdiği kalp krizi sonrası Atatürk Şehir Hastanesinde anjiyo olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 1 aydır yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Fırıncıoğulları, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün akşam üzeri kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Gazeteci Hasan Otağ Fırıncıoğulları'nın vefat haberi Balıkesir basınında büyük üzüntüye sebep olurdu. Fırıncıoğulları için ilk tören, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde yapıldı. Burada Cemiyet Başkanı Ramazan Demir, "Otağ bizim Balıkesir basının güzel isimlerinden biriydi. Ben kendisini 2000 yıllarının başında tanıdım. Otağ o zaman Balıkesirspor ile ilgileniyordu. Daha sonra basın camiasına girdi. 15 yıldan bu yana Balıkesir basınında görev yaptı. En son Balıkesir Birlik Gazetesi ve İHA'da çalışıyordu. Otağ, işini iyi yapan, meslek ilkelerine bağlı, dürüst haberciliğiyle örnek arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Ölümüyle de bizlere ders vererek gidiyor. Bugün burada toplanan kalabalık, Otağ'ın bizlere mesleki dayanışma adına verdiği derstir. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlara sabırlar versin" dedi.

Gazeteciler Cemiyetinde dua eden Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, merhumun arkadaşlarından helallik istedi.

Otağ Fırıncıoğulları'nın cenazesi gazetecilerin omuzları üzerinde Gazeteciler Cemiyetinden Zağnos Paşa Camisi'ne kadar taşındı. Zağnospaşa Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Cenazeye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, MHP İl Başkanı Gökay Yüksel, İyi Parti İl Başkanı Nedim Tuna, Karesi Belediye Başkan yardımcıları Uğur Türkmen, Şaban Akkol, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Feyyaz Çiftçi, Basın İlan Kurumu Müdürü Gökhan Eren, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Fırıncıoğülları'ın annesi Seval İnaltay, oğlu Berk Fırıncıoğulları, kardeşi Oya Fırıncıoğulları, yeğeni Yağız Şanal, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ve yetkilileri ile basın camiasından meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

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