BEST A.Ş.’den bir ilk daha BEST A.Ş. Türkiye’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk firma oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEST A.Ş.’den bir ilk daha BEST A.Ş. Türkiye’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk firma oldu

İHA

BEST A.Ş., Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 20192020 I. Faaliyet dönemi ilerleme raporunu yayınladı.

BEST A.Ş.’den bir ilk daha BEST A.Ş. Türkiye’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk firma oldu

BEST A.Ş., Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 20192020 I. Faaliyet dönemi ilerleme raporunu yayınladı.
BEST Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş., Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan Türkiye’de kendi sektöründe ilk ve tek firma olmanın gururunu yaşıyor.
Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş., gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumlu bir kuruluş olarak iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) I. Faaliyet Dönemine ait İlerleme Durum Bildirim Raporunu Birleşmiş Milletler internet sitesinde yayına aldı. BEST A.Ş. I. Faaliyet Dönemine ait İlerleme Durum Bildirim Raporu’nu şirketin faaliyetleri, hizmetleri, yönetim anlayışı, sürdürebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırladı.
BEST A.Ş. tüm çalışmalarında, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularına yönelik 10 evrensel ilkeye uygun şekilde hareket ediyor. .BEST A.Ş. sözleşmeye taraf olan Türkiye’deki ilk ve tek Transformatör Üreticisi olarak sektördeki sadece teknik değil sosyal öncülüğünü de bir kez daha göstermiş oldu.
BEST A.Ş. attığı imza ve yayınladığı İlerleme Durum Bildirim Raporu ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan ilkeleri, kurumun değerleri ve kültürünün yanı sıra iş süreçlerine de en iyi şekilde uyarlayacağına ve bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışanlarına, paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini bildirdi.
Konuyla ilgili mesaj yayınlayan YIRCALI Holding ve BEST A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A.Rona Yırcalı, “Geçmişten beri sahiplendiğimiz birçok değerin, bugün sürdürülebilirlik şemsiyesi altında başka şirketlerce de hedef alınmakta olduğunu büyük bir memnuniyetle izliyorum. Bugüne değin yazısız anayasa olarak kabul ettiğimiz bazı prensip ve değerlerin, artık Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde ele alınmasını, uluslararası standartlara göre kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını da yürekten destekliyorum” ifadelerini kullandı.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi nedir?
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact, iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere bir dizi evrensel ilkeler öneren, yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı. Vizyonu, "yaşamak istediğimiz dünyaya ulaşmak adına küresel çapta sürdürülebilir şirketler ve paydaşlar hareketi" olan sözleşmeye taraf olmak, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.
İş faaliyetlerinde insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıkları altında belirlenen 10 ilkenin bütün dünyada hayata geçirilmesini sağlayarak, şirketleri daha sorumlu davranmaları konusunda teşvik etmek hedefinde olan sözleşme, bu konuya önem veren kurumlar sayesinde BM ve özel sektör arasındaki ilişkileri de düzenliyor.
Dünyanın en geniş gönüllü platformunu oluşturan binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü, sözleşmede yer alan bu evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta bisiklet ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta bisiklet ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı
Üniversitede yetiştirilen kurbanlıklar internet üzerinden satışa çıktı
YEREL HABERLER Üniversitede yetiştirilen kurbanlıklar internet ...
Genç gönüllüler arama kurtarma timi kuruyor
YEREL HABERLER Genç gönüllüler arama kurtarma timi kuruyor
Karesi’de Kadın Meclis Başkanı Aka oldu
YEREL HABERLER Karesi’de Kadın Meclis Başkanı Aka oldu
LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi
YEREL HABERLER LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi
Manyas ovası sarıya boyandı
YEREL HABERLER Manyas ovası sarıya boyandı
Seyir halindeyken yanan tırın lastiği, yol kenarındaki otları ve evi tutuşturdu
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yanan tırın lastiği, yol ...
Balıkesir basınının acı günü
YEREL HABERLER Balıkesir basınının acı günü
TIR'ın alev alan lastik parçası, yazlık evin çatısını yaktı
YEREL HABERLER TIR'ın alev alan lastik parçası, yazlık evin çatısını ...
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 82 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 82 göçmen kurtarıldı
Tezgahlar balıksız kalmıyor Tatilciler sardalyayı tercih ediyor
YEREL HABERLER Tezgahlar balıksız kalmıyor Tatilciler sardalyayı ...
1 kişinin öldüğü kaza sonrası kaçan sürücü yakalandı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü kaza sonrası kaçan sürücü yakalandı
Jandarmadan hız yapan 57 araca 25 bin TL radar cezası Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER Jandarmadan hız yapan 57 araca 25 bin TL radar ...
Bu balıklar açık artırma ile satılıyor Tatilciler balık mezadına büyük ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Bu balıklar açık artırma ile satılıyor Tatilciler ...
Kurban pazarlığını `tokalaşmatik´le yapacaklar
YEREL HABERLER Kurban pazarlığını `tokalaşmatik´le yapacaklar
Karesi Kadın meclis Başkanı Yarbaoğlu istifa etti
YEREL HABERLER Karesi Kadın meclis Başkanı Yarbaoğlu istifa etti
Mülki idare amirlerine veda yemeği
YEREL HABERLER Mülki idare amirlerine veda yemeği
Kaymakam Yazar'ın mahalle ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Yazar'ın mahalle ziyaretleri sürüyor
Ayvalık'ta otel el değiştirdi, müşteriler kapıda kaldı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta otel el değiştirdi, müşteriler kapıda ...
Savaştepe´de yol sorunları çözülüyor
YEREL HABERLER Savaştepe´de yol sorunları çözülüyor
Ayvalık’ta "Erken rezervasyon vurgunu" iddiası Otelin bir başka işletmeye devredilmesinin ardından mağdur olan tatilciler, otelin girişinde eylem yaptı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta "Erken rezervasyon vurgunu" iddiası Otelin ...
Sarı: "Kanser vakalarına dair kaygılarımız her geçen gün artıyor"
YEREL HABERLER Sarı: "Kanser vakalarına dair kaygılarımız her geçen ...
Bandırma'da metruk evler yıkılıyor
YEREL HABERLER Bandırma'da metruk evler yıkılıyor
13 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER 13 kök kenevir ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X