Balıkesir'de kaçak sigara ve içki operasyonu



BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de jandarma tarafından düzenlenen sigara, tütün ve içki kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sigara ve tütün kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Ayvalık ilçesinde kaçak ve bandrolsüz sigara ile içki ticareti yaptığı tespit edilen M.T'ye ait araçta yapılan aramada, 10 litre rakı, 18 litre viski, 9 litre bira ve 400 sigara ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli M.T'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR, (DHA)

2020-07-23 15:39:48



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