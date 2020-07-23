Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir aracın içinde bulunan yılan büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 34 HJ 037 plakalı araçta yılan gören araç sahipler, hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir itfaiye ekiplerinin yoğun bir çalışma sonucu yılan araçtan çıkartıldı. Zararsız olan cinsi de sarı yılan, ardından ekipler tarafından doğaya salındı. Araç sahipleri ekiplere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.