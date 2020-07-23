Edremit KOM uyuşturucuya geçit vermiyor

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’nin ilçede uyuşturucu ile amansız mücadelesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre ekipler, ‘Kaçak Tütün ve Alkollü İçki İmal ve Ticareti’ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda şüpheli şahıslara ait depo olarak kullanılan ikamet ve araçta yapılan aramada; 58 kilogram açık tütün, her biri 5’er litrelik 11 bidon etil alkol ve 1,5 litre etil alkol, 40 adet alkol aroması, 56 adet alkol kiti, 37 adet anason, 5 adet şişe, 1 adet şırınga, 10 litre yapılmış votka, 1,5 litre yapılmış viski, bin 500 adet dolu makaron ele geçirdi. Arama kararı gereğince ele geçirilen maddelere el konuldu. şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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