Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Altınoluk Mahallesi Köy Hizmetleri Kampı yakınlarında meydana geldi. A.K.T. (50) idaresindeki 34 SE 4060 plakalı Honda marka otomobil ile M.E. isimli kişinin idaresindeki 10 KZ 933 plakalı araç çarpıştı. Kazada, A.K.T., H. T., Z.B.T, M. T. ile diğer araç sürücü M.E. yaralandı. Kazaya jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza nedeniyle Çanakkaleİzmir karayolunda önlem aldı. Ekipler, trafiği aksatmadan araçlara kontrollü geçiş sağladı. Kaza ile ilgili tahkikatı sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.