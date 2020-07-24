Ülkücü gençler köyde maske dağıttı

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Milliyetçi Hareket Partili gençler korona virüsle savaş adına Altıeylül ilçesine bağlı Halalca kırsal mahallesinde vatandaşlara koruyucu maske dağıttılar.

Balıkesirli ülkücü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Halalca köyünde yaşayan vatandaşların kapılarına giderek ve köyde esnaflık yapan tüm vatandaşların işyerlerine uğrayarak maske dağıtımı yaptılar. MHP'li ülkücü gençlerin bu davranışı köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

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