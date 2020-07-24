Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

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Balıkesir'de polis ekipleri, 8 silah ve 24 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 1 adet Astra marka ruhsatsız silah ve 5 adet 7,65 mm fişek,1 adet menşesiz pompalı tabir edilen tüfek ve 4 adet fişek, 1 adet menşesiz Pompalı tabir edilen tüfek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 4 adet fişek, 1 adet menşesiz pompalı tabir edilen tüfek, Ayvalık ilçesinde, 1 adet Colt marka ruhsatsız tabanca ve 7 adet 9 mm fişek, 1 adet Çifson marka ruhsatsız tüfek ve 2 adet fişek, Burhaniye ilçesinde, 1 adet Magnum tabir edilen tüfek, olmak üzere toplam, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek, 4 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 10 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet fişek ele geçirildi.

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